أنباء عن وفاة المعتقلة الإماراتية المصابة بالسرطان علياء عبدالنور في سجون الإمارات

أعلن نشطاء إماراتيون وحقوقيون اليوم السبت، وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور في سجون الإمارات والمصابة بمرض السرطان.

وقال المعارض الإماراتي حمد الشامسي في تغريدةٍ له عبر “تويتر” : انتقلت إلى رحمة الله تعالى المعتقلة #علياء_عبدالنور التي كانت تعاني من مرض السرطان ورفضت السلطات الإفراج عنها لعلاجها.

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى المعتقلة #علياء_عبدالنور التي كانت تعاني من مرض السرطان ورفضت السلطات الإفراج عنها لعلاجها



حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/IEaoXp9FVH — حمد الشامسي (@ALshamsi789) May 4, 2019

وذكر حساب “جنائز الإمارات” في تغريدة أنه صلاة الجنازة ستقام على جثمان علياء بعد صلاة العصر بمسجد مقبرة الجرف بعجمان.

صلاة الجنازة

عجمان بعد صلاة العصر

السبت 4/5/2019

جنازة[ علياء عبدالنور محمد ] يرحمها الله

بمسجد مقبرة الجرف — جنائز الإمارات (@Janaza_uae) May 4, 2019

وأعاد المعارض الشامسي نشر تسجيل لوالد علياء عبدالنور وهو يتحدثّ إليها.

تعازينا لوالد #علياء_عبدالنور الذي كان يواسيها ويقول لها :"لا تبكين يا علياء لا تبكين، الله يردك إلي"



في هذا المقطع تستمع لمحادثة بين علياء ووالدها #وفاة_المعتقلة_علياء_عبدالنور pic.twitter.com/hwGMIIqLih — حمد الشامسي (@ALshamsi789) May 4, 2019

واكد حساب “شؤون إماراتية” وفاة علياء عبدالنور.

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وفاة المعتقلة المصابة بالسرطان #علياء_عبدالنور بعد معاناة مع المرض ورفض السلطات الإماراتية الإفراج عنها بالرغم من المناشدات الدولية لتقضي آخر أيامها بين أفراد عائلتها.#وفاة_المعتقلة_علياء_عبدالنور pic.twitter.com/JxRdPl9Av2 — شؤون إماراتية (@EmiratiAffairs) May 4, 2019

و اعتقلت علياء عبد النور في يوليو 2015، وأدينت في عام 2017 بـ”الإرهاب” فيما وصفته هيومن رايتس ووتش بـ” قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة”.



و أدانت سلطات الإمارات علياء”بتمويل مجموعات جهادية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر أخبار ومعلومات عنها.”



وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت السلطات الإماراتية، بإساءة معاملة المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور.

وكانت والدة علياء عبد النور قالت في رسالة مصورة أرسلتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في إن الحالة الصحية لابنتها في تدهور مستمر يهدد حياتها بالخطر، حيث أنها مريضة بالسرطان، مع تعنت كامل من السلطات الإماراتية في توفير أي رعاية طبية تلائم وضعها الصحي.

وتقدمت العائلة أكثر من 5 طلبات لديوان ولي عهد أبو ظبي، للإفراج الصحي عن علياء، وفي كل مرة كان يتم رفض الطلب.

وذكرت الأم أن “أوضاع الاحتجاز اللاإنسانية المفروضة على ابنتي تساهم بصورة كبيرة في تدهور الحالة الصحية لها، حيث أن علياء محتجزة في غرفة في مستشفى ولكنها كالسجن، حيث أن الغرفة صغيرة، لا تدخلها الشمس، وبلا تهوية، ولا يُسمح لعلياء بمغادرتها، إلا لدورة المياه، كل فترة.