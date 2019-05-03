فاجعة هزت قلوب الأردنيين .. إربد تصحو على كارثة قبيل رمضان بحريق يلتهم 6 أطفال أشقاء

في فاجعة هزت قلوب الأردنيين، توفي 6 أطفال أشقاء جراء حريق شبّ في شقة بمنطقة شارع الرشيد في محافظة إربد فجر الجمعة.

واندلع حريق، استطاعت فرق الدفاع المدني “إخماده والسيطرة عليه” ولم تعرف أسبابه لغاية الآن، في إحدى شقق في بناية مكونة من 5 طوابق في منطقة شارع الرشيد قرب دوار زبدة القديم غربي محافظة إربد.

وفاة 5 أطفال وإصابة 7 اخرين بحريق منزل بشارع الرشيد بمحافظة إربد وفاة 5 أخوة أطفال وإصابة 7 أشخاص بحريق منزل في شارع الرشيد بمحافظة إربد https://royanews.tv/news/181053 Posted by ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ on Thursday, May 2, 2019







والوفيات الستة أطفال، فيما اصيب 3 آخرون جميعهم من عائلة واحدة، اضافة الى الأب وشخصين آخرين أصيبا باختناقٍ وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق.

وأشار الدفاع المدني إلى “تشكيل لجنة من جهات مختصة، لمعرفة سبب الحريق”.







