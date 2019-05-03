شاهد صورة أحمد عسيري التي فضحت السعودية وستورّط “ابن سلمان” أكثر فأكثر

انتشرت صورةٌ على نطاقٍ واسع لنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً أحمد عسيري، قال متداولوها إنّها حديثة، وتنسف المزاعم السعودية عن محاكمته بعد إعفائه من منصبه، لتورّطه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويظهر في الصورة أحمد عسيري إلى جانب عسكري سعودي لم تُعرف هويته بعد، داخل منزل “عسيري” .وفق النشطاء

وعلّق الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب على الصورة بالقول:” هذه الصورة إن أثبتت شيء؛ فإنها تُثبت أن جريمة اغتيال خاشقجي تمت بأمر مباشر من محمد بن سلمان، وتنسف المزاعم التي قالتها الحكومة مِن أن هؤلاء خالفوا تعليماتها، وتجاوزوا صلاحياتهم.”.

هذه الصورة إن أثبتت شيء؛ فإنها تُثبت أن جريمة اغتيال خاشقجي تمت بأمر مباشر من محمد بن سلمان، وتنسف المزاعم التي قالتها الحكومة مِن أن هؤلاء خالفوا تعليماتها، وتجاوزوا صلاحياتهم.

اللهم انتقم للشهيد جمال خاشقجي. pic.twitter.com/OEqtFzoBCH — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 3, 2019

عندما زعمت الحكومة أن النيابة العامة طالبت بإعدام أحمد عسيري، لتورطه في اغتيال الشهيد خاشقجي، صرخ المطبِّلون: "إنها مملكة العدل الإنسانية". اليوم انتشرت هذه الصورة التي تُثبت أنه في منزله آمن مطمئن، ولم يُحاسَب، فقام نفس هؤلاء المطبِّلين، بالتصفيق له والثناء عليه ! ما أحقركم !! pic.twitter.com/rpTUQkIXS8 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 3, 2019

من جهته رآى حساب “نحو الحرية” أن السعودية تكرّم المجرمين وتوفّر لهم الحماية بينما الأبرياء والشرفاء يتم التنكيل بهم.

صورة للقاتل أحمد عسيري..

يظهر في منزله وليس في المعتقل..

وتم تكريمه ولم تتم معاقبته..

رغم تورطه في قتل جمال خاشقجي..



هؤلاء المجرمين يتم تكريمهم وحمايتهم..

بينما الأبرياء والشرفاء يتم التنكيل بهم .. pic.twitter.com/sW30KhE5xE — نحو الحرية (@hureyaksa) May 3, 2019

واعتبر نشطاء أنه إذا تأكد صحة هذه الصورة وأنّها حديثة، فهذا يعني أن المعلومات التي انتشرت مؤخراً عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني بأنه ليس موقوفاً ويتنقل بين الرياض وأبوظبي صحيحة.

ويعتبر عسيري من المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان يحضر اجتماعاته مع عدد كبير من المسؤولين الزائرين للمملكة.

وجرى إعفاء عسيري وسعود القحطاني الى جانب مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي .