أحمد عسيري
أحمد عسيري
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شاهد صورة أحمد عسيري التي فضحت السعودية وستورّط “ابن سلمان” أكثر فأكثر

By وطن
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انتشرت صورةٌ على نطاقٍ واسع لنائب رئيس الاستخبارات العامة   سابقاً أحمد ، قال متداولوها إنّها حديثة، وتنسف المزاعم السعودية عن محاكمته بعد إعفائه من منصبه، لتورّطه في جريمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويظهر في الصورة إلى جانب عسكري سعودي لم تُعرف هويته بعد، داخل منزل “عسيري” .وفق النشطاء

وعلّق الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب على الصورة بالقول:” هذه الصورة إن أثبتت شيء؛ فإنها تُثبت أن جريمة اغتيال خاشقجي تمت بأمر مباشر من ، وتنسف المزاعم التي قالتها الحكومة مِن أن هؤلاء خالفوا تعليماتها، وتجاوزوا صلاحياتهم.”.

من جهته رآى حساب “نحو الحرية” أن السعودية تكرّم المجرمين  وتوفّر لهم الحماية بينما الأبرياء والشرفاء يتم التنكيل بهم.

واعتبر نشطاء أنه إذا تأكد صحة هذه الصورة وأنّها حديثة، فهذا يعني أن المعلومات التي انتشرت مؤخراً عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني بأنه ليس موقوفاً ويتنقل بين  الرياض وأبوظبي صحيحة.

ويعتبر عسيري من المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان يحضر اجتماعاته مع عدد كبير من المسؤولين الزائرين للمملكة.

وجرى إعفاء عسيري وسعود القحطاني الى جانب مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي .

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