“شاهد” صحفي ليبي يجلد أنور قرقاش على الهواء مباشرة ويلقّنه درساً قاسياً

لقنّ الصحفي الليبي عبدالله الكبير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، درساً في العلوم السياسية، والتاريخ.

جاء ذلك رداً على تصريح قرقاش الذي قال فيه إن “الميليشيات المتطرفة تواصل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وتعرقل أي حل سياسي للأزمة”، منوها بأن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في البلاد.حسب قوله

وقال الصحفي الليبي في معرض ردّه على الوزير الإماراتي إنه لم يعد ثمة ارهاب وتطرف الا لدى قوات خليفة حفتر، الذي أثبتت التقارير الدولية انها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي الجماعات الارهابية التي تبقّت في ليبيا بعد استئصال داعش من مدينة سرت قبل 3 أعوام.

وتابع مفنّداً مزاعم الوزير الاماراتي قائلاً: “المجموعات المسلحة في طرابلس التي يقصدها قرقاش فهي: قوة البنيان المرصوص التي تدافع عن العاصمة الان والتي استأصلت تنظيم داعش من سرت ودفعت 705 شهداء و 2042 جريحا. والقوة الثانية هي قوة الردع التي قضت على الخلايا النائمة لتنظيم داعش في طرابلس ولديها سجن بداخله أكثر من 600 متطرف”.

واعتبر الصحفي الليبي، تصريحات قرقاش تدخلاً في الشأن الليبي.

وذكّر الصحفي الليبي قرقاش بأنّ دولته حديثة التأسيس قائلاً: الإمارات تكونت “يوم أمس”، في الثاني من ديسمبر عام 1971، بينما كانت ليبيا في القرن السابع عشر دولة موحدة لها شخصيتها الدولية قبل أن تتوحد ايطاليا، وكذلك قبل جلوس نابليون بونابرت على عرش فرنسا، ولها 7 قناصل من ممالك أوروبا.

وقال إن تصريح قرقاش توطئة للهزيمة التي تُلحق بحليف الإمارات حفتر الان بعد حملته على طرابلس.