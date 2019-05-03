أحمد عسيري
أحمد عسيري
الهدهد

“آل الشيخ” يؤكد أن صورة أحمد عسيري حديثة ويكشف هوية من ظهر إلى جانبه

By وطن
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أكد رجل الأعمال السعودي الناشط على “تويتر” ، أن الصورة الأخيرة المتداولة لنائب رئيس الاستخبارات العامة سابقاً ، حديثة.

وقال إن العسكري الذي ظهر الى جانب عسيري في الصورة هو ابن أخيه.

وأثارت الصورة ضجة كبيرةً خاصةً وأنّها تنسف المزاعم السعودية عن محاكمة عسيري بعد إعفائه من منصبه، لتورّطه في جريمة قتل الصحفي السعودي .

وفي هذا السياق ادّعى “آل الشيخ” خلال ردّه على أحد المغرّدين، أن الحكومة السعودية لم تقل أن عسيري “مجرم أو مسجون”، مضيفاً أن البيان الأخير للخزانة الأمريكية لم يذكر اسمه.وفق “آل الشيخ”.

وعلّق الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب على الصورة بالقول:” هذه الصورة إن أثبتت شيء؛ فإنها تُثبت أن جريمة اغتيال خاشقجي تمت بأمر مباشر من محمد بن سلمان، وتنسف المزاعم التي قالتها الحكومة مِن أن هؤلاء خالفوا تعليماتها، وتجاوزوا صلاحياتهم.”.

واعتبر نشطاء أن هذه الصورة تؤكد أن المعلومات التي انتشرت مؤخراً عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني بأنه ليس موقوفاً ويتنقل بين الرياض وأبوظبي صحيحة.

ويعتبر عسيري من المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان يحضر اجتماعاته مع عدد كبير من المسؤولين الزائرين للمملكة.

وجرى إعفاء عسيري وسعود القحطاني الى جانب مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي .

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