“آل الشيخ” يؤكد أن صورة أحمد عسيري حديثة ويكشف هوية من ظهر إلى جانبه

أكد رجل الأعمال السعودي الناشط على “تويتر” منذر آل الشيخ مبارك، أن الصورة الأخيرة المتداولة لنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً أحمد عسيري، حديثة.

وقال إن العسكري الذي ظهر الى جانب عسيري في الصورة هو ابن أخيه.

كثير من الإخوان طلب التعديل من في الصورة هو ابن أخ اللواء أحمد عسيري وليس ابنه لذلك وجب التنبيه — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 3, 2019

وأثارت الصورة ضجة كبيرةً خاصةً وأنّها تنسف المزاعم السعودية عن محاكمة عسيري بعد إعفائه من منصبه، لتورّطه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي هذا السياق ادّعى “آل الشيخ” خلال ردّه على أحد المغرّدين، أن الحكومة السعودية لم تقل أن عسيري “مجرم أو مسجون”، مضيفاً أن البيان الأخير للخزانة الأمريكية لم يذكر اسمه.وفق “آل الشيخ”.

هون على نفسك حكومتي لم تقل أنه مجرم أو مسجون وكذلك لم يشمله البيان الأخير للخزانة الأمريكية !!

ثانياً أنت تقول التحقيقات جارية والمتهم الأصل فيه البراءة وليس الإدانة كما تفعل!!

ثالثاً غضبتك الحقيقية هي من أثر وسومه وسياطه على ظهر #ايران والحوثي!!https://t.co/WXWSbpNXMT — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 3, 2019

وعلّق الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب على الصورة بالقول:” هذه الصورة إن أثبتت شيء؛ فإنها تُثبت أن جريمة اغتيال خاشقجي تمت بأمر مباشر من محمد بن سلمان، وتنسف المزاعم التي قالتها الحكومة مِن أن هؤلاء خالفوا تعليماتها، وتجاوزوا صلاحياتهم.”.

واعتبر نشطاء أن هذه الصورة تؤكد أن المعلومات التي انتشرت مؤخراً عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني بأنه ليس موقوفاً ويتنقل بين الرياض وأبوظبي صحيحة.

ويعتبر عسيري من المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان يحضر اجتماعاته مع عدد كبير من المسؤولين الزائرين للمملكة.

وجرى إعفاء عسيري وسعود القحطاني الى جانب مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي .