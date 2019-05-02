حلا شيحة تنشر أخر صورة جمعتها بزوجها يوسف هاريسون قبل طلاقهما.. هذا ما يجمعني به الآن

أعلنت الممثلة المصرية حلا شيحة، مؤخراً طلاقها من زوجها يوسف هاريسون، مشيرة إلى أن الانفصال حدث منذ 5 أشهر.

وقالت شيحة في تصريحات صحافية إن كل ما يجمعها به الآن علاقة حب واحترام، خصوصا أنه والد أبنائها، حسبما قالت، وشددت حلا شيحة على رفضها تدخل أى شخص فى حياتها الشخصية.

وكانت آخر صورة نشرتها حلا شيحة لزوجها السابق ووالد أبنائها يوسف هاريسون بتاريخ 20 سبتمبر 2018، وكان يوسف برفقة أبنائهما الأربعة في نزهة بكندا، البلد التي كانت حلا تعيش فيها برفقة أسرتها، وكتبت تعقيبا عليها: “عائلتي الجميلة التي أحبها واحترمها وأعشقها، كل لحظة معهم هي نعمة من الله”.

ولكن سرعان ما قامت حلا بحذف هذه الصورة وصور أخرى من حسابها دون إبداء أسباب.

ومن ناحية آخرى يعرض لحلا شيحة في رمضان 2019 مسلسل “زلزال” مع محمد رمضان، لتطل على جمهورها لأول مرة بعد غيابها لـ13 عاما.

وتجسد حلا شيحة في مسلسل “زلزال” شخصية “صافية” وهي فتاة من أسرة فقيرة تعيش بجوار جامعة القاهرة التي يدرس فيها “حربي” أو محمد رمضان، وتنشأ قصة حب بينهما.