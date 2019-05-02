توكل كرمان لـ السودانيين: أسقطوا “حميدتي وبرهان” تنتصر ثورتكم ويفلح السودان العظيم

حذرت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان الشعب السوداني، من قفز العسكر على الثورة مشيرة إلى أنه طالما الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري ومحمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، متواجدان في قصر الرئاسة فالثورة مختطفة.. حسب وصفها.

وقالت “كرمان” في تغريدة لها على حسابها بتويتر رصدتها (وطن):”ما دام حميدتي وبرهان في قصر الرئاسة فالثورة مختطفة وتم الانقلاب عليها”

ما دام وحميدتي وبرهان في قصر الرئاسة فالثورة مختطفة وتم الانقلاب عليها ، اسقطوهم تنتصر ثورتكم وتفلحوا وتفلح السودان العظيم

قوموا إلى ثورتكم فهي تتعرض لسرقة وسطو لم يسبق له مثيل #لم_تسقط_بعد#تسقط_تالت#اعتصام_القيادة_العامة — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 2, 2019

وتابعت مخاطبة المتظاهرين السودانيين:”أسقطوهم تنتصر ثورتكم وتفلحوا ويفلح السودان العظيم، قوموا إلى ثورتكم فهي تتعرض لسرقة وسطو لم يسبق له مثيل”

وبدأت حشود ضخمة من مختلف أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم في التوافد إلى محيط قيادة الجيش والانضمام إلى آلاف المعتصمين هناك.

ورفع المحتجون، الذين انطلقوا من أربع نقاط رئيسية وسط الخرطوم، شعارات تطالب الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات أطلقها تجمع قوي الحرية والتغيير، فيما أطلق عليه اسم “مليونية الحرية والتغيير”.

وقال قادة التجمع المعارض إن الخطوة تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العكسري لتسليم مقاليد السلطة للمدنيين.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، عقب احتجاجات واسعة على حكمه.