ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار طرابلس.. هذه تفاصيل العملية الفاشلة التي نفذوها وأحرجوا السيسي وحفتر

أكد مدير جمعية الهلال الأحمر بليبيا فرع “الخمس” أسامة الفاضلي، استلامهم أربعة أسرى، إضافة إلى جثمان آمر كتيبة شهداء أماطين مصراتة محمد بعيو الشهير بشـريخان، من مدينة ترهونة.

وأوضح الفاضلي في تصريح اليوم، أن استلام الأسرى كان بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع ترهونة، وأنه جرى تسليمهم للهلال الأحمر فرع مصراتة بمدينة الخمس.

ونقلت وسائل إعلام ليبيبة أن الأسرى هم 4 ضباط مصريين، وقوعوا في أيدي القوات الخاصة أثناء عملية نوعية داخل ترهونة.

وفي هجمات حفتر الأولى على طرابلس بدعم مصري، والذي تمكن الثوار وقوات الوفاق من صده كان قد تم أسر عدد من قوات حفتر واتضح أن بينهم جنود مصريين.

كما قتل اليوم العميد “فتحي سليمان البرعصى” القيادي البارز لدى الانقلابي حفتر، بالإضافة إلى “محمد عمر البرغثي” الملقب بـ “ميدو”، (الذي مثّل بجثة قايد من ثوار بنغازي في معارك مع مليشيات حفتر ضد حكومة الوفاق.

كما صرح الناطق باسم بركان الغضب أن مشايخ وأعيان برقة تواصلوا مع مصراتة بشأن إطلاق سراح الاسيرين القريبين لحفتر وهما(مفتاح بلعيد الشيخي وسليمان الأطيوش).

يذكر أن عمليات بركان الغضب تمكنت أمس من إلقاء القبض على عدة أسرى من مليشيات حفتر من بينهم ” سليمان الأطيوش”.

كما أسر الجيش الليبي العقيد الطيب عبد السلام الجراي من بنغازي والتابع لمليشيات حفتر.

وفي كمين محكم لعملية بركان الغضب في كمين محكم تم أسر المدعو “جاب الله الورفلي” ابن عم محمود الورفلي المشهور بالإعدامات الميدانية وأسر 15 مغرر بهم.

كما أنه نتيجة التقدم المستمر لتحرير الأراضي الليبية من مليشسيات حفتر تم هروب كلا من :” آمر الكتيبة 166 أيوب بوسيف الفرجاني صهر حفتر، وآمر قوة ردع إجدابيا “محمد البوعيشي الفرجاني”.