بعد استجوابه في مجلس الأمة .. هل قرر وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري الإستقالة؟

حازت قضية استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على اهتمام وسائل الإعلام الكويتية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعيّ في الكويت.

وتقدّم بالاستجواب كلّ من النواب بمجلس الأمة عادل الدمخي ورياض العدساني ومحمد الدلال.

وبدأ النائب الدلال مرافعته بالقول “إن الوزير الجبري سحب صلاحيات الإحالة إلى النيابة من رئيس الزراعة ومنحها لمدير الشؤون القانونية، كما أن ضبطية قضائية في الإعلام كانت تضم 61 موظفا في عهد الوزير السابق والآن تضم 350. وقال: تقدمت ونواب آخرون بأسئلة برلمانية إلا أن الوزير لم يرد عليها.

بدوره، قال النائب رياض العدساني: “هناك إخفاقات في الجهات التابعة للجبري وهو مطالب بالرقابة الفعلية ، كما أن الديون المستحقة لـ “الإعلام” بمئات الملايين، والوزارة تتعاقد مع شركات موظفين فيها”.



وأشار إلى أن “الإعلام” لم تتقيد بحساب العهد وهناك هدر ومخالفات قانونية يتحملها الوزير.بحسب “الراي”



وقال العدساني إن “500 مليون دينار صرفت على التفرغ الرياضي خلال 10 سنوات ولم نلحظ تطورا يذكر”، ثم كيف يمنح شخص يزن 90 كيلوغراما تفرغا في قفز الحواجز؟، ولماذا المحاباة في دعم الأندية؟.



وأضاف أن المناقلات في هيئة الرياضة لتعزيز أبواب في الميزانية، وهناك زيادة في المصروفات.



وأوضح العدساني أن الوزير الجبري نال فرصته لإصلاح خلل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والنتيجة تراكم المزيد من التجاوزات، إذ قام بسحب حيازات زراعية إجراءاتها سليمة، بينما أبقى على المخالفة منها.

أما النائب عادل الدمخي، فقال إن كل أهل الكويت يتحدثون عن الأراضي الزراعية وأنها لم تعد للأمن الغذائي.

وأشار إلى أن ممثلي الجهات المعنية بالأمن الغذائي أُخرجوا من مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة، والوزير مستمر في التنفيع الذي لم تسلم منه منظمة الفاو وهي منظمة عالمية، إذ زاد عدد العاملين فيها من 2 إلى 5.

واثناء الاستجواب تعرّض وزير الاعلام الحالي محمد الجبري الى حملة “تويترية” عبر استخدام حسابات وهمية ولهجات غير كويتية للاساءة له.

وقال “الجبري”: “أشكر المستجوبين الذين مكنوني اليوم من الرد وقبل أن أكون وزيراً فأنا ممثل للشعب وأؤكد للدمخي بأنني أمثلكم خير تمثيل وأنا اليوم لا أكلم نواب الأمة فقط وإنما قضاة الأمة”.

وأضاف: “بخصوص القسيمة التي ذكرها الدمخي والمشكلة في من يضللكم وهذه الحيازة يابوعبدالرحمن التي تحدثت عنها فهي مطابقة للشروط”.

واستشهد الوزير الجبري في لجنة الميزانيات البرلمانية بانخفاض عدد المخالفات المتعلقة بالزراعة من 50 الى 6 فقط.

وقال الجبري: “حافظنا على المال العام في وزارة الاعلام ..وديوان المحاسبة يشهد بذلك ولاتوجد 81 مخالفة كما ذكر المستجوبون بل على العكس عدد المخالفات انخفظ بشكل كبير وتم تسويتها بشهادة لجنة الميزانيات البرلمانية”.

وشرح الوزير الجبري بشكل مفصل الاجراءات التي تم اتخاذها في استجوابي وزيري الاعلام السابقين في قطاعات وزارة الاعلام.

وخاطب الوزير محمد الجبري النواب قائلاً: “ساتقدم باستقالتي اذا ثبت اننا لم نعالج الملاحظات في وزارة الاعلام التي انخفضت بشكل واضح”.

كما عرض الوزير محمد الجبري فيديو خلال الجلسة يبين جهود ادارة التفتيش التابعة لوزارة الاعلام في ضبط المصنفات الفنية المُخالفة التي تعارض القيم والثوابت الاسلامية .

وقال الوزير محمد الجبري لمستجوبيه: “بعض المعلومات التي وصلتكم مغلوطة وأقدّر شجاعة محمد الدلال للاعتراف بالخطأ وفِي عملنا الخطأ وارد وجميعنا ينشد الاصلاح ولو تعلمون أن المعلومات غير صحيحة لما عرضتوها”.