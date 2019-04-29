وزير خارجية قطر يفضح نفاق السعودية والإمارات واستخدام أدواتها الإرهابية ضد الشعوب العربية
أدانت دولة قطر بشدة القصف “العشوائي الوحشي” على الأحياء السكنية في مدينة طرابلس بليبيا.
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، عبر حسابه في “تويتر”: “إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى و ضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حربٍ يتحملها مرتكبوها و داعموهم”.
وأضاف الوزير القطري أنّ: ” النفاق السياسي و استمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي وشكّل بيئة خصبة لنمو الإرهاب”.
وتابع قائلاً: “بينما تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية”.في إشارةٍ للسعودية والإمارات على ما يبدو
وتفيد التقارير أن الاشتباكات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني جنوب غربي طرابلس، اشتدت.
وذكرت وكالة رويترز أن قوات الوفاق خاضت معارك مع قوات حفتر من منزل إلى آخر في المناطق الجنوبية للعاصمة.
وقد حاولت قوات حفتر التقدم من مدينة غريان جنوبي طرابلس إلى منطقة الهيرة الواقعة داخل الحدود الإدارية الشمالية لغريان، ولكنها -وفق ما أفاد مراسل الجزيرة- فشلت في ذلك حتى الآن.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن فريقا تابعا لها زار ضاحية عين زارة جنوب طرابلس أمس، حيث تقدمت قوات الحكومة المعترف بها دوليا بما يصل إلى 1500 متر مقارنة بزيارة سابقة قبل أيام.
وقالت حكومة الوفاق أمس إن تسعة أشخاص قتلوا و35 آخرين جرحوا في طرابلس جراء غارات جوية ليلية لقوات حفتر.
وأوضح المسؤول الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى أبو سليم العام، مضيفا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.
وزير الخارجية قطر الشقيقة الى متى وانتم تاملون بسلخ السعودية عن الامارات!انتم تعلمون ان السعودية هي ام الشر وابوة وهي تاكل الثوم بفم الامارات!خلاص شرشحوا ال سعود علنا عبر تصريح واضح ان لا علاقة سوية مع السعودية الا بازالة سبب الازمة الملك سلمانكو وابنة الدب ابوسروالين حمودي!هات من الاخر ياقطري!
ثانيا اين انتم من دعم اخوتنا في ليبيا الذين يواجهون الثورات المضادة لوحدهم بعد انكشاف حقيقة الغرب المنافق!الحلف القطري-التركي-الايطالي!علية التدخل العسكري فورا!وانقاذ حكومة السراج!
والله يامعالي الوزير ماخرب الدنيا الا انتم في قطر حيث اينما وجد فوضى ودمار ابحث عن اسم قطر هناك وكنتم تفرخون بالخراب مثل غراب البين !!!
الى أن جاء وقت الحزم والعزم ووضع النقاط على الحروف وفضحكم الله بين خلقه
فية ريس دولة اليوم ويتشدق بالاسلام ويمارس قتل ومرض الشعوب بالسحر بالاستعانة بالمسيحين الصليبين الكفرة ويدفع الفلوس لهم حتى يقتل الإسلام وشعبية كما يشمل ف دول الخوارج الشواذ الكفرة دولة اللواط كما يقال وال ثاني ف قطر واعلامهم الكاذب يقال عنهم سبب قتل الشعوب الخليجية والعربية وتقديمهم لانظمتهم الساحرة الاجرامية اين حقوق الانسان العادله والمحايدة اين العدالة الدولية والالهية ونحمل المسوؤلية صباح وموزة وبابا الفتيكان وال نهيان وخليفة ال نهيأن ريس الامارات ف كل حاجة وكل شي ف كل زمان ومكان والجميع حتى يوم القيامة وسامحونا