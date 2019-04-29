وزير خارجية قطر يفضح نفاق السعودية والإمارات واستخدام أدواتها الإرهابية ضد الشعوب العربية

أدانت دولة قطر بشدة القصف “العشوائي الوحشي” على الأحياء السكنية في مدينة طرابلس بليبيا.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، عبر حسابه في “تويتر”: “إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى و ضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حربٍ يتحملها مرتكبوها و داعموهم”.

ندينُ بشدة القصف العشوائي الوحشي على الأحياء السكنية في مدينة #طرابلس ، إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى و ضرب المؤسسات و الأهداف الحيوية جريمة حربٍ يتحملها مرتكبوها و داعموهم. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 28, 2019

وأضاف الوزير القطري أنّ: ” النفاق السياسي و استمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي وشكّل بيئة خصبة لنمو الإرهاب”.

وتابع قائلاً: “بينما تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية”.في إشارةٍ للسعودية والإمارات على ما يبدو

النفاق السياسي و استمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي وشكّل بيئة خصبة لنمو الإرهاب، فبينما تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 28, 2019

وتفيد التقارير أن الاشتباكات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني جنوب غربي طرابلس، اشتدت.

وذكرت وكالة رويترز أن قوات الوفاق خاضت معارك مع قوات حفتر من منزل إلى آخر في المناطق الجنوبية للعاصمة.

وقد حاولت قوات حفتر التقدم من مدينة غريان جنوبي طرابلس إلى منطقة الهيرة الواقعة داخل الحدود الإدارية الشمالية لغريان، ولكنها -وفق ما أفاد مراسل الجزيرة- فشلت في ذلك حتى الآن.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن فريقا تابعا لها زار ضاحية عين زارة جنوب طرابلس أمس، حيث تقدمت قوات الحكومة المعترف بها دوليا بما يصل إلى 1500 متر مقارنة بزيارة سابقة قبل أيام.

وقالت حكومة الوفاق أمس إن تسعة أشخاص قتلوا و35 آخرين جرحوا في طرابلس جراء غارات جوية ليلية لقوات حفتر.

وأوضح المسؤول الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى أبو سليم العام، مضيفا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.