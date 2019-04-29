“شاهد” طائرات إماراتية تستهدف منزل مفتي ليبيا الصادق الغرياني بعد فتواه عن الحج والعمرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور، قال ناشروه إنه يوثق استهداف وقصف منزل مفتي ليبيا الصادق الغرياني من قبل طائرات إماراتية مساندة لحفتر.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي لم يتسن لنا التأكد من صحته، ضوضاء وزحام داخل منزل تعرض للقصف يفترض أنه منزل “الغرياني” بحسب الفيديو.

طائرات اماراتية تستهدف بيت مفتي ليبيا الصادق الغرياني الذي هاجم الامارات والسعودية لدعمهم #حفتر .

اللهم إحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعيذه بعظمتك ان يغتال من تحته.

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/LYs25JsxmA — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 28, 2019

وقوبل الحادث باستنكار وهجوم كبير من قبل النشطاء على السعودية والإمارات الداعمتان لحفتر في هجومه الفاشل على طرابلس.

وكان الشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا وأحد كبار شيوخ المالكية في الأمة الإسلامية، أفتى بعدم جواز تكرار الحج والعمرة لأن السعودية توجه الأموال إلى قتل المسلمين في ليبيا واليمن وتدعم الظلم في كل مكان.

وأصدر “الغرياني” فتواه قبل مدة بأنه يجب عدم ذهاب المسلمين لأداء الحج والعمرة للمرة الثانية، أي أن من قام بالحج فقد أسقط الفريضة عنه، وأنه من باب أولى أن ينفق المال فيما يفيد المسلمين، وكموقف سياسي عقابا للقائمين على أمر الحرم، حيث إن المال ينفق في الحرب على شعب اليمن، وليبيا، ومصر، والتآمر ضد حقوق وحريات الشعوب. وثار النقاش حول الفتوى.