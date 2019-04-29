السيسي يحاول إنعاش حفتر قبل الانهيار التام.. أسلحة مصرية حُملت إليه عبر مرسى مطروح

نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر محلية من مدينة مرسى مطروح المصرية، تأكيدها دخول دعم مصري مسلّح عبر بوابة المدينة الحدودية مع ليبيا فجر الأحد، متجه إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا وقادم من معسكرات للجيش المصري غربي مصر.

وقالت المصادر إن هذا الدعم تمثل في مستوعبات حديدية تحتوي أسلحة وكميات من الذخائر ومعها عربات مدرعة، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أغلقت الحدود المشتركة بشكل مفاجئ أمام المواطنين من البلدين لساعات حتى انتهاء عبور هذه الشحنات العسكرية إلى ليبيا.

مصادر محلية من مدينة مرسى مطروح المصرية تؤكد دخول دعم مصري مسلح عبر بوابة المدينة الحدودية مع #ليبيا متجها إلى قوات #حفتر pic.twitter.com/ycmGxVFF1d — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 29, 2019

وأوضحت المصادر أن المعسكرات التي جلبت منها هذه الشحنات المسلحة، يقع في محيطها مطار عسكري كانت قد أقلعت منه في وقت سابق طائرات حربية إماراتية لتنفيذ ضربات جوية في مدينتي بنغازي ودرنة في الأعوام السابقة.

يأتي هذا في وقت تجددت فيه الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور “الخلة-عين زارة”، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وحاولت قوات حفتر التقدم من هذا المحور باتجاه العاصمة، إلا أن قوات حكومة الوفاق أرسلت تعزيزات لصد الهجوم.

وشن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني، غارتين على منطقة “جندوبة” جنوبي مدينة غريان، مستهدفا مواقع لقوات حفتر.

وحققت قوات الوفاق تقدما داخل الحدود الإدارية لمنطقة ترهونة التي توجد بها غرفة العمليات التي تسيّر الهجوم على العاصمة، ويوجد فيها كبار القادة العسكريين بقوات حفتر.