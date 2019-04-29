ابن سلمان يستنزف أموال السعوديين.. معلومات صادمة تكشف لأول مرة عن جولته الآسيوية الأخيرة

كشف حساب شهير بتويتر معلومات جديدة صادمة عن تكلفة جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الآسيوية الأخيرة مشيرا إلى أنه كان مقررا زيارة إندونيسيا وماليزيا أيضا إلا أن ابن سلمان ألغاها بعد وصوله معلومات عن تنظيم مظاهرات هناك ضده.

وقال حساب “العهد الجديد” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أنه كان من المفترض أن تشمل جولة ابن سلمان الآسيوية، زيارة كل من إندونيسيا وماليزيا إلى جانب زيارته الثلاثية (باكستان، الهند، الصين)، إلا أنها ألغيت بطلب سعودي، بعد وصول معلومات عن تنسيق تظاهرات شعبية كبرى منددة بالزيارة، ستخرج حال وصوله.

كان من المفترض أن تشمل جولة ابن سلمان الآسيوية، زيارة كل من اندنوسيا وماليزيا إلى جانب زيارته الثلاثية (باكستان، الهند، الصين)، إلا أنها ألغيت بطلب سعودي، بعد وصول معلومات عن تنسيق تظاهرات شعبية كبرى منددة بالزيارة، ستخرج حال وصوله — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 29, 2019

وتابع كاشفا عن مبالغة ابن سلمان في عدد مرافقيه الذين اصطحبهم:”رافق محمد بن سلمان في جولته الآسيوية ما يزيد عن 900 شخص، فيهم 100 عنصر من فرقة التدخل السريع، و190 من الحرس الملكي القوة، و75 من الحرس الملكي الرئاسة، و50 موظف شؤون خاصة، و120 موظف مراسم ملكية، إضافة إلى مستشارين وأمراء وإعلاميين وغيرهم.”

رافق محمد بن سلمان في جولته الآسيوية ما يزيد عن 900 شخص، فيهم 100 عنصر من فرقة التدخل السريع، و190 من الحرس الملكي القوة، و75 من الحرس الملكي الرئاسة، و50 موظف شؤون خاصة، و120 موظف مراسم ملكية، إضافة إلى مستشارين وأمراء وإعلاميين وغيرهم. — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 29, 2019

وعن النفقات الضخمة التي تكلفتها الرحلة قال “العهد الجديد”:”تم استئجار 370 سيارة في كل من كوالالمبور وجاكرتا، و400 سيارة في بكين، بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليون دولار.”

ولفت إلى أنه تم استئجار قرابة ألف وحدة في الفنادق التي شغلها الوفد أيضا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليون دولار، والتكلفة الإجمالية للزيارة الآسيوية تجاوزت 200 مليون دولار.

تم استئجار 370 سيارة في كل من كوالالمبور وجاكرتا، و400 سيارة في بكين، بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليون دولار.

كما تم استئجار قرابة ألف وحدة في الفنادق التي شغلها الوفد، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليون دولار.

التكلفة الإجمالية للزيارة الآسيوية تجاوزت 200 مليون دولار .. والنتيجة؟! — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 29, 2019

واختتم حساب العهد الجديد تغريداته بالإشارة إلى أن الملفت في هذه الزيارة الآسيوية، هو دعوة مجموعة جديدة من الأمراء لمرافقة ابن سلمان للمرة الأولى.

وأبرزهم فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.

الملفت في الزيارة الآسيوية، دعوة مجموعة من الأمراء لمرافقة ابن سلمان (يدعون للمرة الأولى)، أبرزهم:

-فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

-سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

-بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز

-فيصل بن تركي بن عبدالعزيز — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 29, 2019

وكان لافتا في استقبال باكستان لولي العهد السعودي في فبراير المضي، التشدد في الإجراءات الأمنية فقد أسندت الحكومة الباكستانية لاثني عشر ألف رجل أمن مهمة تأمين موكب ولي العهد السعودي والوفد المرافق له على مدى يومين وبالتزامن مع وجود ولي العهد في إسلام أباد حظرت خدمات الهواتف النقالة والإنترنت في معظم أنحاء العاصمة الباكستانية.

الظهور الذي فسرته صحيفة وول ستريت جورنال بتحول اقتضته الظروف فولي العهد السعودي المفاجئ والمحرج الغاضب من الانتقادات الغربية إثر مقتل خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية في اليمن يسعى للحصول على دعم دبلوماسي من القوى الآسيوية عله يكسر عزلته الدولية.