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“شاهد” تفاعل واسع من قبل العُمانيين مع السلطان قابوس في إطلالته الجديدة

By وطن
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تفاعل عُمانيون بموقع التواصل تويتر بشكل كبير مع إطلالة السلطان قابوس بن سعيد الجديدة، في بيت البركة مساء اليوم حيث تقبل أوراق اعتماد سفيري المملكة المتحدة واليابان لدى السلطنة.

ولاقى ظهور السلطان الموثق بالفيديو والصور في بيت البركة، تفاعلا كبيرا من العمانيين الذين أثنوا على قيادة السلطان الحكيمة وتمنوا له موفور الصحة والسلامة معبرين عن فرحتهم الغامرة بإطلالته.

وكانت الإطلالة الأخيرة للسلطان قابوس في يناير الماضي عندما استقبل ببيت البركة بالعاصمة مسقط، مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وفقاً لوكالة العُمانية

كما و بحث الطرفان التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

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  1. هزاب يقول

    3 أشهر ونصف كاملة من آخر ظهور له! والصورة تغني عن أية كلام ! وبين كل فترة وأخرى أول ما يظهر تجد نفس الكلام ! تفاعل وفرح وإطلالة ! البعض من مسقط وعمان يعشق التملق! كل ما سبق لن يكون حلا في عجز الميزانية والبطالة والفقر والجوع الذي ينتشر في البلد ! ما عليه هذا الكلام مجرد هلوسات ومخدرات وتحشيش ! قريبا جدا سيصحو الشعب الفقير على الحقائق الصادمة المؤلمة ! إن غدا لناظره قريب!

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  2. ولد العز العماني يقول

    سير هر

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