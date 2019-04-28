“شاهد” تفاعل واسع من قبل العُمانيين مع السلطان قابوس في إطلالته الجديدة

تفاعل عُمانيون بموقع التواصل تويتر بشكل كبير مع إطلالة السلطان قابوس بن سعيد الجديدة، في بيت البركة مساء اليوم حيث تقبل أوراق اعتماد سفيري المملكة المتحدة واليابان لدى السلطنة.

المراسيم والإطلالة السامية تحمل في طياتها الكثير من المفاجأت لهذا الوطن الغالي في الأشهر القادمة #قابوس #عمان pic.twitter.com/kE6vJDZ728 — دبلوماااسي ااالعيون (@SaidssAlbusaidi) April 28, 2019

ولاقى ظهور السلطان الموثق بالفيديو والصور في بيت البركة، تفاعلا كبيرا من العمانيين الذين أثنوا على قيادة السلطان الحكيمة وتمنوا له موفور الصحة والسلامة معبرين عن فرحتهم الغامرة بإطلالته.

#قابوس



اللهم لك الحمد والمنة على ماأسبغت به من صحة



وعافية على جلالة السلطان قابوس ونسألك اللهم له



العمر المديد وبلغه رمضان إنك سميع مجيب الدعاء pic.twitter.com/SthWi7u825 — دبلوماااسي ااالعيون (@SaidssAlbusaidi) April 28, 2019

وكانت الإطلالة الأخيرة للسلطان قابوس في يناير الماضي عندما استقبل ببيت البركة بالعاصمة مسقط، مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وفقاً لوكالة العُمانية



كما و بحث الطرفان التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.