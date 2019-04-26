مسؤول فلسطيني بارز يهاجم “لهث” الإمارات وراء التطبيع مع إسرائيل

انتقد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والدولية “نبيل شعث”، إعلان إسرائيل مشاركتها في معرض “إكسبو الدولي 2020″، المقرر إقامته في مدينة دبي، واعتبره تطبيعا يشكّل “خطأ فادحا” في حق القضية الفلسطينية، والموقف العربي والإسلامي.

وقال “شعث”، إن ذلك “مخالف لقرار وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، ومخالف للموقف الفلسطيني”، وفقا لوكالة “الأناضول”.

وأضاف: “طلبنا من كل الدول العربية أن توقف أي تطبيع مع إسرائيل، والالتزام بمبادرة السلام العربية القاضية بعدم التطبيع إلا بعد انسحاب (تل أبيب) الكامل من كل المناطق التي احتلتها عام 1967”.

وأشار “شعث”، إلى أن “إسرائيل تحاول خلخلة الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد الاحتلال”.

ولفت إلى أن “الحديث عن التطبيع من أجل دفع السلام غير صحيح، لأن مشروع إسرائيل، ومعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا علاقة له بالسلام، أو بحقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدد “شعث”، على أن “أي علاقات تطبيع خطأ فادح في حق القضية، وحق الموقف العربي والإسلامي”.

وأعلن أنه سيكون هناك تواصل رسمي مع الإمارات حول الأمر، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض “إكسبو دبي 2020” الدولي، المقام في الإمارات العربية المتحدة.

ومؤخرا، كشفت إسرائيل عن وجود كنيس في دبي، بعد أن ظل سريا طوال الفترة الماضية.

ويعد هذا أول اعتراف رسمي بوجود الكنيس. وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قالت في ديسمبر الماضي إن كنيسا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.

وزادت وتيرة التطبيع، في الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.