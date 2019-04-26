جاير بولسونارو
حياتنا

الرئيس البرازيلي “منزعج” جداً جراء قطع العضو الذكري لـ”1000″ برازيلي في بلاده كل عام

By وطن
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أبدى ، جاير بولسونارو، انزعاجه الشديد جراء “بتر” أكثر من ألف عضو ذكري كل عام في البلاد، من ضمنها حالات تتعلق بإهمال الشخصية.

وقتا بولسونارو، إن على حكومته أن تجعل الرجال يدركون مخاطر العادات الصحية البائسة، وذلك بعدما عبر عن “هلعه” بشأن التقارير التي تناولت عدد حالت بتر الأعضاء التناسلية لرجال في بلاده.

وأضاف في تصريحات إلى الصحفيين: “في تحدث 1000 حالة بتر للأعضاء التناسلية عن الرجال سنويا بسبب نقص الماء والصابون”.

وتابع: “علينا أن نجد طريقة للخروج من هذا المأزق”.

 ووصف الرئيس، الذي ينتمي إلى اليمن المتطرف، الأرقام المذكورة بأنها “محزنة وسخيفة”.

وقالت المتحدثة باسم جمعية المسالك البولية البرازيلية لوكالة “رويترز”، إن “الأرقام المذكورة تستند إلى بياناتها الرسمية المتعلقة ببتر الأعضاء التناسلية عند الذكور”.

وأوضحت أن بتر الأعضاء التناسلية للذكور عبارة عن علاج غير ضروري للإصابة بالأمراض أو العدوى التي لم تعالج، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى ناجمة عن مرض الإيدز وأمراض السرطان المختلفة.

وتقول الجهات الطبية إن عمليات الاستئصال تلك ضرورية في حالات الالتهابات التي لا يمكن علاجها وحالات السرطان ومضاعفات الإصابة بفيروس HIV المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب – الإيدز.

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