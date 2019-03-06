جنان محسن بوشهري
جنان محسن بوشهري
حياتنا

وزيرة كويتية تعلن عن قضيّة صادمة: اكتشاف 400 حالة زواج ”رجل برجل“!

By وطن
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أعلنت وزيرة الإسكان الكويتية ، اليوم، اكتشاف 400 حالة زواج ”رجل برجل“ في البلاد في محاولة لتزوير الحصول على الدعم الاجتماعي للأزواج.

ونقل حساب ”المجلس“ على ”تويتر“ عن الوزيرة قولها إنه ”بعد التدقيق على صرف بدل الإيجار تبيّن لنا أن بعض الحالات كان فيها اسم الزوج والزوجة من الرجال، وهذا كان مدخلًا للتزوير والفساد“.

وأعلن مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، تكليف بوشهري بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع تزوير معاملات بدل الإيجار على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال شهرين.

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