“شاهد” يحمل قنبلة نووية .. باكستان تنشر سلاحاً خارقاً على حدود الهند .. إليكم قدراته

بينما تزداد حدة التوتر بين الهند وباكستان، بعد الهجمات الجوية المتبادلة، التي شنتها مقاتلات حربية هندية وباكستانية، أدت إلى إسقاط 3 طائرات من الدولتين، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، نشرت باكستان سلاحا خارقا على حدود الهند.

ويصف موقع “ميسيل ثريت” الأمريكي السلاح الباكستاني بأنه صاروخ باليستي قصير المدى، من نوع “هاتف 9” أو (النصر)، يمكنه حمل قنبلة نووية تكتيكية لا تتجاوز قدرتها 5 كيلوطن.

Training launch of surface to surface ballistic missile Nasr today by Pakistan. pic.twitter.com/OG4HaM8pt0 — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) January 24, 2019

ويمكن إطلاق الصاروخ “نصر” على متن مركبات متحركة، ويصل طوله 6 أمتار، وقطره 40 سم، ووزن الإطلاق 1200 كغم, ويحمل رأس نووي واحد وزنه 400 كغم، أو رأس تقليدي شديد الانفجار.

The Hatf-9 or Nasr is short-range ballistic missile with a range of 60 km developed by Pakistan. The Hatf-9 is solid fueled as well as being road mobile. pic.twitter.com/ELsEpqFaw6 — Strategic Research Institute – SRI (@SRI_Pakistan) January 26, 2019

ويصل مدى صاروخ “نصر” إلى 60 كم، وهو مكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود الصلب.

وأجرت باكستان أول اختبار ناجح للصاروخ “نصر” في أبريل 2011، وأجرت 5 اختبارات أخرى في الفترة من 2012 حتى 2017.

وتمتلك باكستان ما بين 130 إلى 140 قنبلة نووية، بينما تمتلك الهند عددا يتراوح بين 120 إلى 130 قنبلة نووية، بحسب موقع “فاس” الأمريكي، وتعد كلا الدولتان من الدول التي لا تعترف بامتلاك أسلحة نووية.