إعلامي سعودي استضافته قناة إسرائيلية: الأزمة مع قطر تجاوزت الحل والصراع معها وجودي!

شن الإعلامي والمحلل السياسي السعودي ورئيس مركز السياسي للدراسات بلندن عبد الحميد الغبين، هجوما عنيفا على قطر، موضحا ان خلاف السعودية معها أصبح خلافا وجوديا.

وقال “الغبين” في لقاء له على قناة “i24newes” الإسرائيلية خلال استضافته في برنامج “هذا المساء” للحديث عن جولة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخليجية، ” إن الأزمة مع قطر صعبة لأنها تحولت إلى قضية وجودية بينها وبين السعودية “.

وزعم “الغبين” أن قطر تتآمر على السعودية ولديها مشروعا ضخما لزعزعة الإستقرار في المملكة، مدعيا أن قطر تقوم بتمويل جهات معادية للمملكة ومحاولة خلق معارضة لها.

وبناء على ما سبق، استبعد “الغبين” أن يكون وزير الخارجية الروسي قد تعرض للأزمة مع قطر في جولته الخليجية التي زار فيها كلا من قطر والسعودية.

وعاد “الغبين” للتأكيد على أن الازمة مع قطر تجاوزت الحل -بحسب وصفه- لأنها أصبحت قضية وجود، لا علاقة لها بخلاف سياسي أو ما شابه، وفقا لقوله.

عبدالحميد الغبين : الأزمة مع #قطر تجاوزت الحل وباتت قضية وجود والتآمر القطري ضد #السعودية واضح من خلال محاولة زعزعت استقرار المملكة ودعم مجموعات معادية للشعب السعودي وتوفير الموارد المالية اللوجستية لما يسمى معارضة.

كان الحوار مع الزميل المتألق فراس حامد

@FirasHamedtv pic.twitter.com/vOf0MV1kfl — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) March 5, 2019

يشار إلى أن الكويت تبذل جهودا مضنية، لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.