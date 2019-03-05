تسريب فكرة برنامج رامز جلال في رمضان المقبل .. مرعبة أكثر من مقالبه السابقة كلّها!

بدأت التسريبات المتعلّقة ببرنامج المقالب الخطيرة الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، بالخروج إلى العلن.

وذكرت بعض التقارير ان فكرة البرنامج ستكون مرعبة.

وأوضحت أن رامز في المقلب، يتفق مع مذيع مشهور يقدم مشروباً للضيف يحتوي على مادّة مخدرة، وحينما يستيقظ يجد نفسه في غرفة مظلمة، ومن ثم يظهر له شبحان يسألانه ذات أسئلة الملكين في القبر، فيعتقد الشخص أنه مات، بينما النساء ينطلقن في النحيب، وهي الفكرة التي أحدثت جدلاً كبيراً واعتراضاً عليها.

وأكد أحد المشاركين في إعداد البرنامج المقرر عرضه على شاشة “إم بي سي” مصر، أن الفكرة مغايرة تماماً لما هو متداول في بعض مواقع التواصل.

وأشار إلى أن الفكرة المتداولة بها الكثير من الحرام، والخوض في أمور لا تليق، وهو ما يرفضه فريق العمل ككل والقناة نفسها.