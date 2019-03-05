الإعلامي ياسر أبو هلالة يكشف: هذا دور سعود القحطاني في اعتقال وتعذيب الدكتور وليد الفتيحي

علق ياسر أبو هلالة المدير السابق لشبكة قنوات “الجزيرة”، على الاعتقال التعسفي الجائر للسلطات السعودية بحق الدكتور وليد فتيحي، صاحب الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى علاقة مستشار بن سلمان المعزول ورئيس الذباب سعود القحطاني بالأمر.

وقال “أبو هلالة” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن كلمات “عميل وخائن” التي تتهم بها السلطات السعودية فتيحي وأوردتها افتتاحية “الواشنطن بوست” تحتاج مستوى عقليا خاصا لقراءتها، مشيرا إلى أن “هذه تربية المتخلف #سعود_القحطاني”.. حسب وصفه.

وتابع:” جهل وقلة أدب وفجور في الخصومة.. الرجل لم توجه له تهمة بعد! على الأقل إنتظر أكاذيب المدعي العام كما حصل مع قتلة”

" عميل " و "خائن " هذه مفردات مضحكة، افتتاحية الواشنطن بوست تحتاج مستوى عقليا لقراءتها، هذه تربية المتخلف #سعود_القحطاني جهل وقلة أدب وفجور في الخصومة .. الرجل لم توجه له تهمة بعد ! على الأقل إنتظر أكاذيب المدعي العام كما حصل مع قتلة #جمال_خاشقجي — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 5, 2019

وهاجم “أبو هلالة” رئيس الذباب سعود القحطاني بقوله:” واضح أن #سعود_القحطاني أتم استراتيجية تشويه الدكتور #وليد_فتيحي لتبرير سجنه وتعذيبه بأثر رجعي، تنظيم تحرير الحجاز.. عميل خائن.. فائض شتائم لا يصدقها أحد، في أميركا يقرؤون الواشنطن بوست ولا يفهمون هذه الشتائم!”

واضح أن #سعود_القحطاني أتم استراتيجية تشويه الدكتور #وليد_فتيحي لتبرير سجنه وتعذيبه بأثر رجعي، تنظيم تحرير الحجاز .. عميل خائن .. فائض شتائم لا يصدقها أحد ، في أميركا يقرؤون الواشنطن بوست ولا يفهمون هذه الشتائم ! #FreeFitaihi #الحرية_لفتيحي https://t.co/9TvOsRRxx0 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 5, 2019

هذا وطالبت حملة الحرية لوليد فتيحي، الطبيب السعودي الأمريكي، المحتجز بالمملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2017، السلطات السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس بإطلاق سراحه فورا.

وذكرت حملة “الحرية لفتيحي”، في بيان الثلاثاء، أنه “بالرغم من بعده عن السياسة، فقد أدت شهرة الدكتور وتأثيره إلى سجنه، فقد كان ضمن ضمن 200 شخص جرى اعتقالهم واحتجازهم، في 5 نوفمبر عام 2017 في فندق ريتز كارلتون، حيث تم تعذيبه واستجوابه على مدار أيام متواصلة”.

وأضاف البيان أن “يقبع الدكتور فتيحي رهن الاعتقال التعسفي منذ 484 يوما، ويستمر حتى يومنا هذا دون توجيه النيابة أي تهمة ضده. تدهورت خلال هذه الفترة صحته البدنية والنفسية بشكل كبير أجبر إدارة السجن على نقله إلى مستشفى السجن”.

وأشارت حملة “الحرية لفتيحي” إلى أنه “حتى هذا اليوم لم تتمكن القنصلية الأمريكية من زيارته سوى مرتين”، معربة عن “القلق الشديد حيال أنباء تعذيب فتيحي ونقله إلى المستشفى”.

ودعت الحملة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح فتيحي فورا، وقالت إنه “قامة وطنية كرس حياته في خدمة شعبه ووطنه. كما طالبت الحملة الإدارة الأمريكية والكونغرس بالقيام بدورهما “القانوني والوطني تجاه مواطنيهم بالضغط لطلب الإفراج عن فتيحي فورا”، وفقا لما جاء في البيان.