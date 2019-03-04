جريمة هزّت مصر.. قتل زوجته التي ارتبط بها عُرفياً واستعان بأصدقائه لنقل جثّتها فاغتصبوا صديقتها!!

اهتز حي “بولاق الدكرور” في الجيزة بمصر، على وقع جريمة بشعة، تمثلث بقيام رجل بإطلاق الرصاص على زوجته عقب خلافات بينهما فأرداها قتيلة، بينما قام 3 من أصدقائه باغتصاب صديقتها.

وتمكنت الشرطة المصرية من القبض على المتهمين وعددهم 4.

وأفادت التحريات أن ربة المنزل تزوجت من شاب عرفيا، وحدثت بينهما خلافات فتركت منزلها وتوجهت لمنزل صديقتها وعندما توجه لها لحل الخلافات نشبت بينهما مشاجرة ما دفعه لإطلاق النيران عليها من سلاح خرطوش وأصابها في الوجه وقتلها.

وأضافت التحريات أن الزوج المتهم استعان بأصدقائه لنقل الزوجة إلى المستشفى إلا أنهم قاموا باغتصاب صديقتها الموجودة داخل الشقة بالتناوب فيما بينهم، وعقب مغادرتهم توجهت المجني عليها إلى قسم الشرطة وأبلغت باغتصابها عقب مقتل صديقتها علي يد زوجها وأصدقائه.