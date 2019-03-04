تخشاهُ السعودية!‎ .. هذا ما كشفته قطر عن امتلاك نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص شراء قطر نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي وهو اتفاق محتمل أفادت تقارير بأنه أثار معارضة من السعودية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ”هناك مناقشات جارية بشأن شراء عتاد روسي متنوع ولكن ليس هناك تفاهم بعد بخصوص هذا النظام (إس-400) بوجه خاص“.

وقال وزير الخارجية القطري ان فريقا فنيا سيقدم توصيات بشأن اتفاق التعاون الدفاعي مع روسيا.

من جانبه، أكد لافروف التمسك بتنفيذ اتفاق التعاون الدفاعي مع قطر.

وكانت وسائل إعلام روسية، أفادت بأن قطر مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية، وأن المفاوضات حول شراء هذه المنظومات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وسبق أن قال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، إن المفاوضات حول شراء منظومة الدفاع الجوي “إس 400” وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أنه “فضلا عن منظومة الدفاع الجوي، الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية”.

كما ذكر السفير القطري أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفت العطية أن ذلك يفتح الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية، وإعداد الضباط والجنود، والصيانة التقنية، مضيفا “في أقرب وقت سيتم تعيين ملحق عسكري قطري في موسكو وكذلك ملحق عسكري روسي في الدوحة”.