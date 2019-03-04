السعوديون خالفوا تعليمات ابن سلمان.. “شاهد” كيف استقبلوا فريق “السد” القطري لدى وصوله المملكة

في واقعة مثيرة وتحول لافت لاقى استحسان الكثير من المغردين، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر كيف استقبل السعوديون فريق نادي “السد” القطري لحظة وصولة للمملكة لملاقاة نادي الهلال السعودي ضمن مباريات بطولة الاندية الآسيوية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ لاعبو نادي “السد” من الاستقبال الحافل لهم، حيث جرى استقبالهم على باب الفندق ومن ثم تم توزيع الورود عليهم وسط حراسة أمنية.

كما قام بعض المتواجدين بالتقاط صور السيلفي مع اللاعبين القطريين.

ترحيب سعودي ببعثة نادي السد القطرية التي تشارك في بطولة الأندية الآسيوية ابطال الدوري pic.twitter.com/yGkhw8wSvN — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) March 3, 2019

ولاقت الخطوة السعودية استحسان وترحيب قوي من قبل المغردين، الذين عبروا عن أملهم بان تكون هذه الخطوة بادرة خيرة لتحسن الاوضاع وتمهد لحل الازمة المندلعة منذ قرابة العام ونصف العام.

يامؤلف القلوب ألف بين 🇶🇦 و🇸🇦 واجمع الشمل واكتب الخير وابعد عنا الضغائن والاحقاد والفتن .. — Ã ❄️ (@aljoori1141) March 3, 2019

الحمدالله اخوان وعيال عّم — nabil al dossary (@DossaryNabil) March 3, 2019

يستاهلون الله يحييهم بدارهم وبين أهلهم وأخوانهم ❤️ — Fans jamal bajandouh (@AcDhme) March 3, 2019

شي حلو — أ.جمال حسين مسلم (@elfreji) March 3, 2019

الحمدلله فيديو يبرد القلب الله يجمع المسلمين على خير — بابلو أيمار (@IqUcKvUPkUJ7eav) March 3, 2019