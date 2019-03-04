السعوديون خالفوا تعليمات ابن سلمان.. “شاهد” كيف استقبلوا فريق “السد” القطري لدى وصوله المملكة

في واقعة مثيرة وتحول لافت لاقى استحسان الكثير من المغردين، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر كيف استقبل السعوديون فريق نادي “السد” القطري لحظة وصولة للمملكة لملاقاة نادي الهلال السعودي ضمن مباريات بطولة الاندية الآسيوية.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ لاعبو نادي “السد” من الاستقبال الحافل لهم، حيث جرى استقبالهم على باب الفندق ومن ثم تم توزيع الورود عليهم وسط حراسة أمنية.
كما قام بعض المتواجدين بالتقاط صور السيلفي مع اللاعبين القطريين.
ولاقت الخطوة السعودية استحسان وترحيب قوي من قبل المغردين، الذين عبروا عن أملهم بان تكون هذه الخطوة بادرة خيرة لتحسن الاوضاع وتمهد لحل الازمة المندلعة منذ قرابة العام ونصف العام.