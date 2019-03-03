“ليلة سقوط داود الشريان”.. وقف برنامج “مع داود” وسعوديون يطالبون بطرده من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون

أعلنت وسائل إعلامٍ سعودية، مساء الأحد، بشكلٍ مفاجئ توقف برنامج “مع داود” الذي يُقدمه الإعلامي السعودي داود الشريان ويُبث على قناة “SBC”.

وكان البرنامج أثارَ منذ بدء عرضه جدلاً واسعاً في السعودية، خصوصاً بعد تعرّضه لجملةٍ من القضايا الإجتماعية في المملكة، لعلّ أبرزها قضية هروب الفتيات خارج السعودية.

وتصّدر هاشتاغ ايقاف_برنامج_داود_الشريان الأعلى تداولاً في موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية، عبّروا فيه عن ارتياحهم للقرار.

لن نتحدث عن إيقافة فإيقافه كان محسوم منذ الحلقة الأولى



سنتحدث بصدد تلك الملايين التي صرفت على البرنامج ورزة صورته بالشوارع



الهدر المالي الذي فعله هذا الرجل يسمى في نظر القانون تلاعب بالمال العام ويجب محاسبته عليه



تبينا نسكت .. ماحنا بساكتين ياداوود #ايقاف_برنامج_داود_الشريان pic.twitter.com/7ivFVTrwZv — آلـــــــغــــٌـــــــامـــــٰـــــــدي (@d7omee3131) March 3, 2019

أكثر من ٤٠ عام في الصحافة ولم يتميز بشيء يخلّد مسيرته .. تنقّلات كثيرة ما بين صحف وقنوات تلفزيونية ولم يصنّف كأحد كبار وعمالقة الصحافة رغم مسيرته الطويلة .. يجب أن يعترف بأنه إعلامي فاشل يريد الظهور عن طريق إثارة المجتمع .. فثار المجتمع ضده وأُصدر قرار #ايقاف_برنامج_داود_الشريان pic.twitter.com/pP0Q9rIjlV — Saudi Patriot 🇸🇦 (@TheIMSQ) March 3, 2019

هناك فرق بين النقد وبين التمادي

برنامج يستحق الإيقاف لا يقدم شيء مفيد ونشكر الجهات المختصه التي قامت بذلك #ايقاف_برنامج_داود_الشريان — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) March 3, 2019

وطالب مغرّدون آخرون باستبدال داود الشريان الذي يشغل منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

#ايقاف_برنامج_داود_الشريان



الدكتور عبدالله الفوزان .. الأجدر بتولي

رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية …

المؤيد لايك 🌸 pic.twitter.com/i7LuK2ro67 — 🌸 الآء 🇸🇦 (@a1oo1e) March 3, 2019

#ايقاف_برنامج_داود_الشريان



أمثال د. عبدالله الفوزان..

و أ. صلاح غيدان

هم الأجدر بتولي هيئة ورئاسة الإعلام والتلفزيون في السعودية..



للأسف الإعلام اليوم

يفقد الكثير من المصداقية.. pic.twitter.com/0AtAH8H4dO — فيصل العطوي (@hadeth9) March 3, 2019

ولم يصدر أي تعقيبٍ حتّى اللحظة من جانب الاعلامي السعودي داود الشريان على قرار وقف برنامجه.