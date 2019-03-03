“ليلة سقوط داود الشريان”.. وقف برنامج “مع داود” وسعوديون يطالبون بطرده من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون
أعلنت وسائل إعلامٍ سعودية، مساء الأحد، بشكلٍ مفاجئ توقف برنامج “مع داود” الذي يُقدمه الإعلامي السعودي داود الشريان ويُبث على قناة “SBC”.
وكان البرنامج أثارَ منذ بدء عرضه جدلاً واسعاً في السعودية، خصوصاً بعد تعرّضه لجملةٍ من القضايا الإجتماعية في المملكة، لعلّ أبرزها قضية هروب الفتيات خارج السعودية.
وتصّدر هاشتاغ ايقاف_برنامج_داود_الشريان الأعلى تداولاً في موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية، عبّروا فيه عن ارتياحهم للقرار.
وطالب مغرّدون آخرون باستبدال داود الشريان الذي يشغل منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.
ولم يصدر أي تعقيبٍ حتّى اللحظة من جانب الاعلامي السعودي داود الشريان على قرار وقف برنامجه.