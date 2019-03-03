بوتفليقة يكشف عن ممتلكاته في أولى خطواته لتقديم أوراق ترشحه رسمياً.. هذا كل ما يملكه في الداخل والخارج

على غير العادة يسود الهدوء العاصمة الجزائرية صباح اليوم، الأحد، لكنه قد يسبق عاصفة تتزامن مع الموعد النهائي لقبول الترشيحات لانتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى في 18 أبريل المقبل.

وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات، لكن دعواتهم بتنحي بوتفليقة، الذي يقولون إنه لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب، لم تتوقف.

مطلوب شخصيا

وحتى الآن لم يقدم بوتفليقة (82 عاما)، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2013، ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، أوراق ترشحه رسميا.

ويتعين على المرشحين الرئاسيين تقديم طلبات ترشحهم بأنفسهم. لكن بوتفليقة موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها.

كشف عن ممتلكاته

هذا وأعلن “بوتفليقة” عن ممتلكاته تمهيدا للترشح، ويعتبر التصريح بالممتلكات إحدى أهم الخطوات اللازمة للمشاركة في السباق الرئاسي، حيث يلزم قانون الانتخابات الجزائري كل مترشح للرئاسة الإعلان عن كافة ممتلكاته.

وقال “بوتفليقة” في تصريح له موقع بتاريخ 3 فبراير الماضي -نشرته صحيفة “المجاهد” الحكومية مساء أمس السبت- إن ممتلكاته العقارية تضم سكنا فرديا في سيدي فرج غربي العاصمة الجزائرية، وسكنا فرديا آخر في وسط العاصمة الجزائرية، وشقة بالعاصمة الجزائر.

كما أوضح أن ممتلكاته المتحركة تتمثل في سيارتين، وأكد أنه لا يملك غير ما ذكر، لا داخل البلاد ولا خارجها.

ويفترض أن بوتفليقة ما زال موجودا في جنيف التي نقل إليها مساء الأحد الماضي، لإجراء “فحوصات طبية دورية” رغم أن بعض المصادر غير الرسمية رجحت عودته إلى البلاد.

وخرج مئات الآلاف من الجزائريين يوم الجمعة الماضي في مظاهرات حاشدة مناوئة لاستمرار بوتفليقة في الحكم.

وشهدت مظاهرات الجمعة الثانية من الاحتجاجات وفاة محتج وإصابة 183 آخرين، بحسب وزارة الصحة الجزائرية