عصر بوتفليقة انتهى والجزائر انتفضت.. “شاهد” الاشتباكات العنيفة مع الأمن ووفاة نجل هذه الشخصية المشهورة

#حراك_1_مارس#non_au_5eme_mandat

اول من استشهد حسن بن خدة ابن الزعيم الراحل و رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة بن يوسف بن خدة 💔

The first martyr is the son of a former militant. Rest in peace! Rest in power, rest in honour! #Algerie_manifestation pic.twitter.com/KINw27M7t2