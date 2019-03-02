صدم السيسي والحضور.. زعيم أوروبي بارز أعلن أنه متزوج من رجل أثناء كلمته بقمة شرم الشيخ

تسبب رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية – الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن مثليته الجنسية وأنه متزوج من رجل.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة لا سيما وأنه أعلن خلال الكلمة عن مثليته الجنسية، أمام زعماء دول تعتبر هذا الأمر خروجاً عن المألوف.

وقالت (بي بي سي) إن كلمة كزافييه بيتيل، قوبلت بـ “صمت مطبق” خلال القمة العربية-الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، بعد إعلانه أنه “متزوج من رجل”.

وحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر “يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاول”، ودافع عن حقوق العيش كمثلي في العالم العربي.

أما قناة (i 24) الإسرائيلية فقالت إن رئيس وزراء لوكسمبورغ حصل على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي في القمة الأخيرة التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ بمصر.

وأشارت إلى ما كتبه الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية ميكايل روت في تغريدة الخميس قال فيها عن بيتيل: “رجل عظيم. شكرا كزافييه بيتيل”، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

العالم العربي

أبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية عدة كلمة رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، في القمة العربية – الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية في الأيام القليلة الماضية، لا سيما وأنه أعلن خلال الكلمة عن مثليته الجنسية، أمام زعماء دول تعتبر هذا الأمر خروجاً عن المألوف.

وقالت (بي بي سي) إن كلمة كزافييه بيتيل، قوبلت بـ “صمت مطبق” خلال القمة العربية-الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، بعد إعلانه أنه “متزوج من رجل”.

وحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر “يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاول”، ودافع عن حقوق العيش كمثلي في العالم العربي.

أما قناة (i 24) الإسرائيلية فقالت إن رئيس وزراء لوكسمبورغ حصل على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي في القمة الأخيرة التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ بمصر.

وأشارت إلى ما كتبه الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية ميكايل روت في تغريدة الخميس قال فيها عن بيتيل: “رجل عظيم. شكرا كزافييه بيتيل”، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

كما أشارت إلى تصريحات بيتيل التي قال فيها إن “عدم قول أي شيء لم يكن خيارا”. وأعاد نشر تغريدة للصحافي الألماني شتيفان لايفرت من قناة “تسي دي اف”.

Nichts sagen war für mich keine Option.XB https://t.co/g19bc88V1H — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 27, 2019

وكتب لايفرت أن كزافييه بيتيل (45 عاما) قال في خطاب خلال القمة العربية الأوروبية إنه “متزوج من رجل” وهو أمر “يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”.

وأكد عضو في حكومة بيتيل هذه المعلومات لصحيفة “ليسانسييل” التي تصدر في لوكسمبورغ. وقال لايفرت إن رد الفعل “تمثل بصمت فاتر من قبل البعض وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين”.

وأشارت (يورو نيوز) إلى ما كتبه الصحفي الألماني ستيفان ليفيرت، وهو يحكي اللحظة على “تويتر”، قائلاً إن تعليقات رئيس الوزراء قوبلت “بصمت جليدي” من بعض الحضور، بينما كان الآخرون يفرحون “بشكل هادئ”.

ونقلت تصريحات رئيس وزراء لوكسمبورج الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على زواج المثليين في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي أنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة. ونقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وبيتل متزوج من مهندس معماري منذ 2015، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.