بعد حديثه عن جزر الإمارات المحتلة.. إيران تُحرج عبدالله بن زايد في بيان رسمي وتذكره بالاسم

شنت وزارة الخارجية الإيرانية هجوما عنيفا على وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في بيان رسمي، بعد هجومه على إيران واتهامها بدعم الإرهاب ونشر الفتنة في المنطقة.

الخارجية الإيرانية وبحسب البيان قالت، إن اتهامات “ابن زايد” بحق إيران أمام أعضاء منظمة التعاون الإسلامي مجرد أكاذيب مكررة، موصية وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بالاهتمام بما أسمته جرائم أبو ظبي في اليمن بدل اتهامه الآخرين.

وأضافت أن الإمارات تحاول التعتيم على سياساتها الفاشلة تجاه الدول الإسلامية.

ووصفت خارجية إيران سياسات الإمارات في المنطقة بالتدميرية مما يضعف منظمة العمل الإسلامي، وفق البيان.

وكان عبد الله بن زايد اتهم إيران باستمرار تدخلها في شؤون الدول ودعم الإرهاب، ومواصلة احتلال جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي، دعا إيران إلى التوقف عن دعم الجماعات التي تؤجج النزاعات المذهبية والطائفية في المنطقة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية.

ولهجة طهران لهجة تصعيدية واضحة، وأضاف أن إيران أرسلت وفدا أقل من وزراء الخارجية، حيث من الواضح أن الموقف الإيراني يتعامل من السياسيات الإماراتية بشكل مختلف.