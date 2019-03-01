شرطة عمان السلطانية تضبط عصابة من آسيوين تحتال على العُمانيين بهذين الأسلوبين

أعلنت إدارة مكافحة الجريمة بالتعاون مع إدارة التحريات بقيادة شرطة محافظة مسقط، ضبط عصابة تضم عدد من الآسيويين في موقعين مختلفين بمنطقة المعبيلة الصناعية تقوم بعمليات الاحتيال الإلكتروني من خلال أسلوبين.

إدارة مكافحة الجريمة بالتعاون مع إدارة التحريات بقيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عصابة تضم عدد من الآسيويين في موقعين مختلفين بمنطقة المعبيلة الصناعية تقوم بعمليات الاحتيال الإلكتروني من خلال أسلوبين ؛ … — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 1, 2019

وأوضحت شرطة عمان السلطانية، عبر حسابها الرسميّ في تويتر الأسلوبين الذين اتبعتهما العصابة، وقالت:”الأول قيام أفراد العصابة بانتحال صفة أحد البنوك التجارية وإرسال رسائل للمواطنين و المقيمين عن طريق تطبيق الواتس آب تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية عن طريق رقم مرفق بالرسالة النصية…”.

إدارة مكافحة الجريمة بالتعاون مع إدارة التحريات بقيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عصابة تضم عدد من الآسيويين في موقعين مختلفين بمنطقة المعبيلة الصناعية تقوم بعمليات الاحتيال الإلكتروني من خلال أسلوبين ؛ … — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 1, 2019

وتابعت: “وعند تفاعل متلقي الرسالة مع رسائل المُتهمين يقوم المتهمون بطلب بعض البيانات و من خلال تلك البيانات يتمكنون من الدخول على حساباتهم البنكية و سحب جميع المبالغ المتوفره في حسابات الضحايا ….”.

وعند تفاعل متلقي الرسالة مع رسائل المُتهمين يقوم المتهمون بطلب بعض البيانات و من خلال تلك البيانات يتمكنون من الدخول على حساباتهم البنكية و سحب جميع المبالغ المتوفره في حسابات الضحايا …. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 1, 2019

وتابعت: “الأسلوب الثاني قيامهم باختراق تطبيق الواتس آب للضحية و إرسال رسائل إلى المضافين لدى الضحية تتضمن طلب المساعدة بإرسال مبلغ بسيط لفترة محدودة يرسل إلى رقم الحساب البنكي الموضح في الرسالة فيبادر المضافون إلى إرسال المبالغ إلى ذلك الحساب الذي يتبع المتهمين وليس الشخص الذي يعرفونه.”.

الأسلوب الثاني قيامهم باختراق تطبيق الواتس آب للضحية و إرسال رسائل إلى المضافين لدى الضحية تتضمن طلب المساعدة بإرسال مبلغ بسيط لفترة محدودة يرسل إلى رقم الحساب البنكي الموضح في الرسالة فيبادر المضافون إلى إرسال المبالغ إلى ذلك الحساب الذي يتبع المتهمين وليس الشخص الذي يعرفونه. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 1, 2019

وكشفت أنه تم العثور بحوزة المتهمين على مجموعة من الهواتف التي حاولوا التخلص منها برميها خارج النوافذ عند ضبطهم و أوراق تثبت التحويلات البنكية و بعض الدفاتر التي تُسجل بها الحسابات، كما اتضح أن المتهمين كانوا قد دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية.