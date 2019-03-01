“شاهد” السلطان قابوس التقى وزير الخارجية البريطاني .. الإعلان عن حدث هام في عُمان

جرى اليوم في العاصمة العُمانية مسقط الاعلان عن حدث هام، تمثّل بالتوقيع على “الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية”.

وقد وقّع على الإعلان من الجانب العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما وقعه من الجانب البريطاني والكومنولث جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني.

وسيحقق الاعلان المشترك المزيد من التعاون، وسيساعد على تطوير العلاقات المشتركة، والتكامل بين البلدين.

#صور| التوقيع على الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة بين حكومة #سلطنة_عمان وحكومة #المملكة_المتحدة، حيث وقعه نيابة عن حكومة #السلطنة، الوزير #يوسف_بن_علوي ، وعن الجانب البريطاني، وزير الخارجية البريطاني #جيرمي_هنت.🇴🇲🇬🇧 pic.twitter.com/YOs9yaTNY7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 1, 2019

هذا واستقبل السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة مساء اليوم جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني.