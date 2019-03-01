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“شاهد” السلطان قابوس التقى وزير الخارجية البريطاني .. الإعلان عن حدث هام في عُمان

By وطن
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جرى اليوم في العاصمة العُمانية مسقط الاعلان عن حدث هام، تمثّل بالتوقيع على “ بين حكومة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية”.

وقد وقّع على الإعلان من الجانب العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما وقعه من الجانب البريطاني والكومنولث جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني.

وسيحقق الاعلان المشترك المزيد من التعاون، وسيساعد على تطوير العلاقات المشتركة، والتكامل بين البلدين.

هذا واستقبل السلطان ببيت البركة مساء اليوم جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني.

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