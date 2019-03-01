تأكيد – القبض على “النسناس” في الأردن بعد دعوى رفعها خبير قانوني ضدّه بسبب هذا الفيديو

أكد الخبير القانوني الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إلقاء السلطات الأردنية القبض على المرتزق يوسف علاونة.

وقبل ساعات ضجّ موقع تويتر، بتغريداتٍ تحدّثت عن أنباء تفيد بالقبض على “المرتزق” يوسف علاونة.

وكشف الخبير القانوني د.محمود رفعت أن القبض على “علاونة” جاءَ بعد قامت السلطات الأردنية بإلقاء القبض على المدعو يوسف علاونة بناءا على بلاغ تقدم به ضده منذ 8 أيام؛ لارتكابه “جريمة تحقير دولة أجنبية”، والمنصوص عليها بالمادة 122 من قانون العقوبات الأردني، وذلك لوصفه اليمن بـ”صندوق عفن”.

قامت السلطات الأردنية بإلقاء القبض على المدعو يوسف علاونة بناءا على البلاغ الذي تقدمت به ضده منذ 8 أيام لارتكابه جريمة تحقير دولة أجنبية والمنصوص عليها بالمادة 122 من قانون العقوبات الأردني وذلك لوصفه #اليمن بصندوق عفن.



شكرا وزيري العدل والداخلية في #الأردن والسيد #النائب_العام. https://t.co/XqQuYajIVI — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 1, 2019

ويعتبر “علاونة” أحد الاعلاميين المرتزقة الذين تستخدم السعودية والإمارات للهجوم والتطاول على دولة قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية.

ولا يكفّ “علاونة” -الذي خصصت له السعودية برنامجاً خاصاً على إحدى قنواتها- عن سبّ وشتم القطريين بألفاظٍ نابية.

كما اعترف “علاونة” انه مرتزق ويتقاضي أموال من محمد بن زايد و محمد بن سلمان مقابل السبّ ليل نهار.