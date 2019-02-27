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“شاهد” كارثة .. حريق في محطة مصر للقطارات يقتل ويصيب العشرات وتفحم جثث

By وطن
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أفادت وسائل إعلامٍ مصرية، بمصرع وإصابة العشرات، في اندلع في بعد اصطدام قطار في أحد المباني.

وقالت صحيفة “الشروق” إن الحادث أدّى الى مقتل 24 شخصاً فيما أصيب 50 آخرون حتى الآن.

ونشرت صور أولية للحادث أظهرت تفحم بعض الجثث.

وأمرت هيئة السكة الحديد بإخلاء مباني محطة بالكامل فيما توقفت الحركة لحين السيطرة على الحريق.

وقال مصدر إن الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المبانى وأثار حالة من الذعر بالمحطة الرئيسية.

وأوضح أن القطار كان خارجا من ورشة الصيانة ودخل مسرعا واصطدم في أحد المباني بالسكك الحديدية؛ ما أدى إلى اشتعال القطار.

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