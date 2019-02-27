داعية تونسي: “100” مليون مصري يحكمهم “ابن صهيونية” و”43″ مليون جزائري تحكمهم صورة

سخر الداعية التونسي الشهير بشير بن حسن من رؤساء كل من مصر عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكذلك التونسي الباجي قايد السبسي، مستنكرا حالة سكوت الشعوب العربية في هذه البلدان على ما هي فيه.

وقال “ابن حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي رصدتها “وطن”:”عرب اليوم : 100مليون مصري يحكمهم بن صهيونية 43 مليون جزائري تحكمهم صورة و12 مليون تونسي يحكمهم متطاول على الشرع”.

عرب اليوم : 100مليون مصري يحكمهم بن صهيونية 43مليون جزائري تحكمهم صورة12مليون تونسي يحكمهم متطاول على الشرع Posted by Bechir Ben Hassen on Tuesday, February 26, 2019

وأضاف في تدوينة اخرى علماء السلطان من أمثال “ربيع المدخلي” بالقول:” الربيع العربي سيكذب ربيع المدخلي و أتباعه ولو بعد حين …الأيام بيننا عباد الطواغيت”.

الربيع العربي سيكذب ربيع المدخلي و أتباعه ولو بعد حين …الأيام بيننا عباد الطواغيت Posted by ‎الصفحة الرّسميّة للشّيخ بشير بن حسن‎ on Tuesday, February 26, 2019

وأوضح أن “حمقى السلفيين : لم يفقهوا مرة اخرى معنى الحديث : وسنة الخلفاء الراشدين المهديين! وهي التداول السلمي على السلطة وليست عبادات أحدثوها”.

حمقى السلفيين : لم يفقهوا مرة اخرى معنى الحديث : وسنة الخلفاء الراشدين المهديين!وهي التداول السلمي على السلطة وليست عبادات أحدثوها Posted by ‎الصفحة الرّسميّة للشّيخ بشير بن حسن‎ on Tuesday, February 26, 2019

يأتي حديث الداعية التونسي وسط مزاعم بأن والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي “يهودية” من أصول مغربية، إلا أنه لا يوجد مصدر موثوق يؤكد هذه المزاعم حتى الآن.

كما تأتي السخرية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب إعلانه مؤخرا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة وسط ما يعانيه من حالة صحية متدهورة، حيث عمد مسؤولي النظام على إحضار صورته في كل المناسبات الرسمية لعجزه عن الحضور شخصيا.

وفيما يتعلق بالسخرية من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، فقد جاءت منتقدة ومهاجمة قراره الخاص بالمساواة بين الرجال والإناث في الميراث، الأمر الذي أشعل موجة من الغضب منه لم تقتصر على التونسيين فقط.