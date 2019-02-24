شاهد| سيدة تقاضي الحكومة بمبلغ مالي ضخم بسبب “حرمانها” من ممارسة الجنس!

رفعت سيدة أسترالية، دعوى قضائية ضد مديرية الصحة بسبب “حرمانها ممارسة الجنس”، عقب وفاة زوجها المريض في مستشفى حكوميّ بـ”خطأ طبي”.

وطالبت “كارا آن فلاور” بـتعويض قدره 850 ألف دولار أمريكي، فيما أيّدت والدة المتوفي ويُدعى “جيمي توماس مانويل”، الإجراء القضائي الذي اتخذته “فلاور” واصفةً إبنها بــ”الفحل”، وطالبت بتعويضٍ أكبر مما تطالب به أرملته.

كانت عائلة المريض “مانويل” قد حصلت على مبلغ مالي من المشفى قبل وفاته، تعويضا عن الضرر الذي لحق بها، وقدر بـ 10 ملايين دولار أمريكي، خصص وحفظ 8 ملايين دولار منها لأطفاله الصغار، ليتصرفوا بها عند بلوغهم سن الـ 25.

كما رفع 5 أقرباء للمتوفى دعاوى قضائية مستقلة ضد مديرية الصحة، بينها دعوى لشقيقه يطالب فيها بـ 323 ألف دولار أمريكي، ولكل من جدته وزوج أمه بـ 80 ألف دولار، وكذلك دعوى لعمه بـ 215 ألف دولار.