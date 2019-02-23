شاهد| نشرت صورها عارية في دبي.. عارضة أزياء تبيع عذريتها لرجل سياسي بهذا المبلغ الضخم!

أعلنت عارضة أزياء أذربيجانية أنها عثرت على مشتر لعذريتها، دفع لها سلفة من ثمنها المتفق عليه والبالغ 2.4 مليون يورو أي ما يعادل 2.7 مليون دولار.

وذكرت مجلة “ذي ميرور”، أن محبوبة محمد زادة نشرت إعلانا عن استعدادها لبيع عذريتها في مزاد عبر موقع “Cinderella Escorts”.

كما كتبت محبوبة، البالغة من العمر 24 عاما، على صفحة إعلانها على الموقع الإلكتروني، أنها تبحث عن رجل مستعد لإنفاق 30 ألف يورو شهريا عليها.

وبرّررت عارضة الأزياء الأذربيجانية سبب هذا اتخاذها هذا القرار لأجل والدتها.

وانتهى المزاد بحلول نهاية شهر شباط الجاري بفوز سياسي ياباني مجهول من طوكيو بعذرية محبوبة.

وذكر موقع “Cinderella Escorts”، أن محاميا من لندن كان قد دفع لعذريتها أقل من الياباني بقليل. أما المنافس الثالث في المزاد، فكان لاعب كرة قدم مشهور من ميونيخ.

وستمضي محبوبة ليلتها الأولى مع المشتري في أحد فنادق ألمانيا، التي تسمح قوانينها بتوفير هذه الخدمات، وقام الزبون الياباني بدفع 10% من المبلغ فعليا.

ويذكر أن محبوبة اجتازت الفحص الطبي وتأكدت عذريتها، كما سيأخذ الموقع الإلكتروني الذي تم عن طريقه المزاد 20% من المبلغ وفقا لقوانينه.