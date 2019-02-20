ضاحي خلفان يبرر وصفه الفتح الإسلامي للأندلس بالاحتلال: “احتل تعني فتح”!

في أعقاب موجة الغضب الشديدة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عليه وعلى دولته في أعقاب وصفه للفتح الإسلامي للأندلس بالاحتلال، تحول نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لـ”سيبويه” زمانه، ليقنع متابعيه بأن كلمة “احتل” تعني “فتح” في القاموس اللغوي.

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إحتل لغة … استولى على البلاد قهرا وغزوا, ما بال البعض لا يعرف معنى إحتل في اللغة.”

إحتل لغة …استولى على البلاد قهرا وغزوا.

ما بال البعض لا يعرف معنى إحتل في اللغة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا:” احتل تعني نفس معنى فتح في اللغة.. غزا واستولى على البلاد قهرا وغزوا…الخ”.

احتل تعني نفس معنى فتح في اللغة..غزا واستولى على البلاد قهرا وغزوا…الخ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

وكان “خلفان” قد أثار موجة غضب عارمة ضده بعد وصفه للفتح الإسلامي للأندلس بالاحتلال.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:” احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الاندلس لأهلها ..اصبروا ..لكل قوة زوال مهما الزمن طال.”

احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الاندلس لأهلها ..اصبروا ..لكل قوة زوال مهما الزمن طال. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

تبريرات “خلفان” الجديدة، شكلت أيضا مادة دسمة للمغردين ليهاجموه ويسخروا منه في آن واحد، واصفين إياه بالأحمق الذي إذا أخطأ “تفلسف”، مشيرين إلى ان تصريحاته لا يمكن ان تخرج من شخص يدين بالإسلام، لافتين إلى تأثير زيارة بابا الفاتيكان للإمارات عليه.

#هل_يدرك_طبل_الزفه_ماذا_يقول

"هل اصبحت الفتوحات الإسلاميه إحتلال".

" يبدوا أن تأثير زيارة البابا بدا واضحا عليك سعادة #خرفان

." ايعقل ان تكون هذه تغريدة شخص يدين باالإسلام؟ #الجواب_لكم — Salah-Hazza-Hilali (@2010Salahhh) February 19, 2019

العاقل إذا أخطأ تأسف

والاحمق إذا أخطأ تفلسف — Sayed _ salama (@SAYEDSALAMAALI) February 19, 2019

يا خنزير بما أنهم نفس المعنى ليش ما كتبت ب فتح…

نسل التتار والمغول — Nour Kawsara (@NourKawsara) February 19, 2019

حتى وان سلمنا بصحة ادعائك فما يهم هو معنى الفتح شرعا…. والا لو اكتفينا بالمعنى اللغوي للمفردات لما أدينا الصلوات الخمس لأن الصلاة لغة معناها الدعاء… فتأمل قبل ان تتكلم — نور اليقين Nour Alyakeen (@NourAlyakeen86) February 19, 2019

ما شاء الله يا سبويه زمانه ..صرت عالما باللغات والمعاني والمعاجم والتراجم . لقد تفوقت على العلامة شهاب الدين الصنهاجي المصري يا نقيب خلفان 😂😂 — عبدالله بن أحمد 🇲🇷🇹🇳 (@aboodibenahmed) February 19, 2019

ياضاحي نصيحه لله راجع عقيدتك مع اني أعلم ان جهاز أبوظبي للاستحمار يغرد من حسابك: لكن هناك فرق بين الاحتلال والاستعمار والفتح: فلوا كانت البلاد التى فتحها المسلمون كان احتلالا لما وجدت كنيسة ولا اصحاب ديانة اخرى ولتحدثت فارس والهند والسند والصين بلغة العرب… — دبلوماسي متقاعد (@Waleed05332166q) February 19, 2019

صادق يا خرفان إحتل تعني فتح بلغتك الأصلية الهندية

فهذا إن دل دل علي جهلك باللغة العربية لأنها ليس لغتك الأم

فهمت

لو أي طفل عربي من الأقحاح سألته لبين لك معنى الكلمتين

فإذا أنت من كبار رحالات الدويلة فعلى الدويلة السلام لأنها كالبالون نفخ إعلاميا ومن الداخل هواء فاضي — Khalidsdm1405 (@khalidsdm1405) February 19, 2019