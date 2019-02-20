ضاحي خلفان يبرر وصفه الفتح الإسلامي للأندلس بالاحتلال: “احتل تعني فتح”!
في أعقاب موجة الغضب الشديدة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عليه وعلى دولته في أعقاب وصفه للفتح الإسلامي للأندلس بالاحتلال، تحول نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لـ”سيبويه” زمانه، ليقنع متابعيه بأن كلمة “احتل” تعني “فتح” في القاموس اللغوي.
وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إحتل لغة … استولى على البلاد قهرا وغزوا, ما بال البعض لا يعرف معنى إحتل في اللغة.”
وأضاف في تغريدة أخرى قائلا:” احتل تعني نفس معنى فتح في اللغة.. غزا واستولى على البلاد قهرا وغزوا…الخ”.
وكان “خلفان” قد أثار موجة غضب عارمة ضده بعد وصفه للفتح الإسلامي للأندلس بالاحتلال.
وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:” احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الاندلس لأهلها ..اصبروا ..لكل قوة زوال مهما الزمن طال.”
تبريرات “خلفان” الجديدة، شكلت أيضا مادة دسمة للمغردين ليهاجموه ويسخروا منه في آن واحد، واصفين إياه بالأحمق الذي إذا أخطأ “تفلسف”، مشيرين إلى ان تصريحاته لا يمكن ان تخرج من شخص يدين بالإسلام، لافتين إلى تأثير زيارة بابا الفاتيكان للإمارات عليه.