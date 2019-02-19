ضاحي خلفان: يحق للإسرائيلي زيارة الإمارات من جانب إنساني.. أما القطري فلا يحق له

أثار ضاحي خلفان, نائب رئيس شرطة دبي, جدلاً واسعاً في تغريدة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, رحب خلالها بزيارة أي إسرائيلي إلى الامارات واصفاً إياهم بـ”المواطنين”, الذين يجوز باعتقاده تكوين علاقة “حميمية” معهم!

وأضاف خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”, على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, :” انا في اعتقادي ان العلاقة مع الانسان الاسرائيلي ممكنة… وليس مع الحكومة الاسرائيلية…ي ستطيع المواطن الاسرائيلي زيارة اي بلد عربي لكن المسؤول الاسرائيلي ممنوع عليه تواصل معنا الا بقيام الدولة الفلسطينية “.

وبرر خلفان ما قاله :” لعل هذا الأمر له ارتباط بالجانب الانساني ..بعيدا عن السياسة “.!

انا في اعتقادي ان العلاقة مع الانسان الاسرائيلي ممكنة…وليس مع الحكومة الاسرائيلية…يستطيع المواطن الاسرائيلي زيارة اي بلد عربي لكن المسؤول الاسرائيلي ممنوع عليه تواصل معنا الا بقيام الدولة الفلسطينية.

لعل هذا الأمر له ارتباط بالجانب الانساني ..بعيدا عن السياسة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

وفتحت تغريدة المفتش كونان كما يطلق عليه البعض, النار في وجهه فإلتزم الصمت الشديد ولم يرد على أياً من المعلقين, الذين انتقدوا ترحيبه بزيارة الإسرائيليين قتلة أطفال فلسطين إلى الإمارات, ومنع القطريين من دخولها.

المغرد القطري فهد العبيدي رد على خلفان بسخرية قائلاً :” غريبه علي أساس سمحتو للمواطن القطري بالدخول والخروج من اربع دول والخلاف كما تدعون انه حكومي او مع المسؤولين, فكيف اصبح المواطن الاسرائيلي له حقوق انسانيه وهم يستبيحو الدماء و الاراضي الفلسطينيه والمقدسات الإسلامية منذ اكثر من ٥٠ سنه. عجبا لحكمتكم واعتقاداتكم “.

غريبه علي أساس سمحتو للمواطن القطري بالدخول والخروج من اربع دول والخلاف كما تدعون انه حكومي او مع المسؤولين. فكيف اصبح المواطن الاسرائيلي له حقوق انسانيه وهم يستبيحو الدماء و الاراضي الفلسطينيه والمقدسات الإسلامية منذ اكثر من ٥٠ سنه. عجبا لحكمتكم واعتقاداتكم. — 🇶🇦فهيد العبيدي (@fiheed2004) February 19, 2019

أما أنس الحداد المحامي فعلق هو الاخر متسائلاً :” وماذا عن المواطن القطري؟!! بل والمواطن الإماراتي صاحب الرأي المخالف؟!!! “.

وماذا عن المواطن القطري؟!! بل والمواطن الإماراتي صاحب الرأي المخالف؟!!! — أنس الحداد المحامى (@an1108as) February 19, 2019

مغرد اخر هاجم خلفان على تغريدة المثيرة للجدل قائلاً :” طيب… أليس المواطن القطري المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله احق ان يدخل بلدان الحصار حيث ان هناك روابط اسريه وتقافيه واحده… أليس احق من اليهودي الذين ذكرهم الله في كتابه انهم اشد عداوه لنا من غيرهم… ام ان ارتباط الجانب الانساني البعيد عن السياسة لا يشمل المسلمين “.

طيب… أليس المواطن القطري المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله احق ان يدخل بلدان الحصار حيث ان هناك روابط اسريه وتقافيه واحده… أليس احق من اليهودي الذين ذكرهم الله في كتابه انهم اشد عداوه لنا من غيرهم… ام ان ارتباط الجانب الانساني البعيد عن السياسه لا يشمل المسلمين… — جنقل (@VmBfazeHIzWESr8) February 19, 2019

وتوالت ردود الفعل على تغريدة خلفان الذي التزم الصمت الشديد ولم يرد على أحد من المعلقين كما لاحظت “وطن”..

استاذ ضاحي تغريده في غير محلها ، يجب ان تعرف ان كل مواطن اسرائيلي هو في المقام الاول مسئول اسرائيلي وعدو اولاً واخيراً ، واتركك من الحالات الانسانيه فهم كلهم اسرائيليون .وهو يعتبر من التواد والتحاب الذي ذكره الله ، (لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ) — Abdullah Almajnouni (@AbdullahAlmajn1) February 19, 2019

حد يفهم سيادة الفريك ان الشعب الاسرائيلي مش مدنيين كلهم عسكريين واحتياط بالاضافة انهم محتلين — الغريب (@modomodo1) February 19, 2019

مواطن !!! من اعطاه حق المواطنة ؟! فلسطين أرض عربية ليس فيها حق مواطنة لغير أبنائها — Abuayat (@AbuayatNky2006) February 19, 2019