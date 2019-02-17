يقوده داعية شهير.. إضراب جماعي عن الطعام للمعتقلين في سجون السعودية

أعلن الداعية السعودي المعتقل الدكتور عبدالله الحامد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون المملكة، ولحق به عدد من الدعاة ومعتقلي الرأي الآخرين ليتحول إلى إضراب جماعي اعتراضا على حبسهم دون محاكمات وللضغط على ابن سلمان لإطلاق سراحهم.

حساب “معتقلي الرأي” الرسمي على تويتر نقل بيانا عن “الحامد” أكد فيه دخوله بإضراب مفتوح عن الطعام بهدف الضغط على السلطات من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا.

🔴 دعوة للجميع للتغريد بوسم #اضراب_المشايخ_بالسجون على مدار هذه الليلة وبشكل مكثف من أجل دعم الدكتور #عبدالله_الحامد الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل المطالبة بالإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي في السعودية. pic.twitter.com/OoLqdckBDy — معتقلي الرأي (@m3takl) February 17, 2019

ولفت الداعية السعودي في بيانه أن الإضراب المفتوح عن الطعام يقوي الإرادة ونهدف منه الضغط على السلطات من أجل الإفراج الفوري عنا جميعا.

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الدكتور #عبدالله_الحامد يعلن في بيان له من داخل السجن الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملة السلطات السعودية المتعمّد لمعتقلي الرأي.#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/hC1Ezc12rD — معتقلي الرأي (@m3takl) February 17, 2019

وكشف حساب “معتقلي الرأي” في تغريدات أخرى عن انضمام آخرين من الدعاة والمعتقلين لللإضراب، منهم الدكتور محمد فهد القحطاني.

يشار إلى أن الدكتور عبدالله الحامد معتقل في السجون السعودية منذ مارس 2013.

وعبد الله بن حامد بن علي الحامد التميمي مفكر وناشط ومعارض سعودي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وأحد الإصلاحيين الثلاثة الذي اعتقلوا في مارس 2004 وحكم عليه في 9 مارس 2013 بالسجن إحدى عشرة سنة في محاكمة حسم، واعتقل يومها.

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.