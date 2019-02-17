حدث في الإمارات .. تعاطى المخدرات مع صديقته ثمّ حقنها بجرعة زائدة قتلتها وهذا ما حدث لاحقاً

عثر على جثة شابة خليجية في غرفة كهرباء داخل مزرعة في إحدى المناطق بإمارة عجمان بالإمارات.

وبفحص الجثة تبين أن سبب الوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مخدر الهيروين.



وانتهت التحريات إلى أن صديقها 35 عاماً هو الفاعل فتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته، وانتهت إلى الحكم عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

وبدأت القضية حين أبلغت والدة الشابة مركز شرطة الراشدية في دبي باختفائها منذ أيام عدة، ولم تعد إلى المنزل في موعدها المعتاد.

وتم التوصل إلى أن المتهم كان آخر شخص شوهد مع المجني عليها، فتم تعقبه حتى القبض عليه في منطقة العوير.

وباستجوابه، قال إنه ارتبط بالمجني عليها منذ فترة طويلة، والتقيا يوم 22 من مارس الماضي لتعاطي المخدرات التي دأب على توفيرها لها مجاناً.

وذكر المتهم أنهما تعاطيا المخدرات داخل سيارته حيث حقنها بجرعة زائدة من الهيروين، ما أدى إلى إصابتها بهبوط مفاجئ، وتوقفت وظائفها الحيوية عن العمل، ثم توفيت.

وأضاف أنه أصيب بتوتر وخوف، ولم يعرف ماذا يفعل، ثم فكر في طريقة للتخلص من الجثة حتى لا يخضع للمحاكمة، وقاد سيارته حتى وصل إلى منطقة “الحليو” في عجمان فيما كانت الجثة داخل المركبة، ثم أخفاها داخل غرفة الكهرباء داخل إحدى المزارع وقاد سيارته عائداً إلى دبي.

وبعد خمسة أيام من الواقعة تم اكتشاف الجثة.