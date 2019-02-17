“النقطة التي نخشاها جميعا”.. كاتب تركي له رأي آخر في مشهد اعتلاء ابن سلمان لسطح الكعبة وهذا ما قاله

علق الكاتب التركي إبراهيم قراغول رئيس تحرير يني شفق، على واقعة صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ظهر الكعبة، مشيرا إلى أنّ القدس تم بيعها أولًا من خلال “ابن سلمان” والإماراتي محمد بن زايد.

جاء ذلك خلال مقاله أمس، والتي جاءت تحت عنوان ” ما الرسالة التي يرسلها ابن سلمان من سطح الكعبة ولمن يوجهها؟ لم تعد فلسطين أولويتنا! لماذا؟ لأنّ إسرائيل أرادت هذا. أسْر الأنظمة العربية بحجة الخطر الإيراني! الإمارات أصبحت تشبه داعش..”.

وعبرر “قارغول” عن صدمته من تصرّف ابن سلمان الأخير، معتبرًا أنّ مجرّد التفكير بالأمر يدفع الإنسان للهلع، والتخمين بما سيتبع ذلك من أحداث.

كما ذكر قراغول أن ولي العهد السعودي، أراد إيصل رسالة بذلك، وتابع ” أعتقد أننا سنشهد قريبا تحقق المعنى الرمزي لتلك المشاهد والرسالة التي أوصلها بن سلمان من فوق سطح الكعبة. وهي النقطة التي نخشاها جميعا!”.

كما ربط قراغول ما جرى بأحداث مؤتمر واسو، وتصريحات وزيري الخارجية الإماراتي والبحريني بشكل علني حول علاقة بلدانهما بإسرائيل.

وقال في هذا السياق:”لقد قال الوزير البحريني “تشغلنا القضية الفلسطينية – الإسرائيلية منذ طفولتنا”، وهو ما اعتبر أخطر إشارة على المرحلة التي وصلت إليها العقلية السياسية العربية.”

وتابع:”وقد استخدم وزير الخارجية الإماراتي عبارات مماثلة خلال المؤتمر، وهو ما أظهر أن المحور العربي الجديد الذي نتحدث عنه، والذي يشكل بمبادرة أمريكية – إسرائيلية، يجري التحضير له من خلال تدخل خارجي”.