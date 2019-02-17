محمد بن سلمان
الهدهد

“النقطة التي نخشاها جميعا”.. كاتب تركي له رأي آخر في مشهد اعتلاء ابن سلمان لسطح الكعبة وهذا ما قاله

By وطن
0

علق الكاتب التركي ، على واقعة صعود ولي العهد السعودي على ظهر ، مشيرا إلى أنّ القدس تم بيعها أولًا من خلال “ابن سلمان” والإماراتي .

جاء ذلك خلال مقاله أمس، والتي جاءت تحت عنوان ” ما الرسالة التي يرسلها ابن سلمان من سطح الكعبة ولمن يوجهها؟ لم تعد فلسطين أولويتنا! لماذا؟ لأنّ إسرائيل أرادت هذا. أسْر الأنظمة العربية بحجة الخطر الإيراني! أصبحت تشبه داعش..”.

وعبرر “قارغول” عن صدمته من تصرّف ابن سلمان الأخير، معتبرًا أنّ مجرّد التفكير بالأمر يدفع الإنسان للهلع، والتخمين بما سيتبع ذلك من أحداث.

كما ذكر قراغول أن ، أراد إيصل رسالة بذلك، وتابع ” أعتقد أننا سنشهد قريبا تحقق المعنى الرمزي لتلك المشاهد والرسالة التي أوصلها بن سلمان من فوق سطح الكعبة. وهي النقطة التي نخشاها جميعا!”.

كما ربط قراغول ما جرى بأحداث مؤتمر واسو، وتصريحات وزيري الخارجية الإماراتي والبحريني بشكل علني حول علاقة بلدانهما بإسرائيل.

وقال في هذا السياق:”لقد قال الوزير البحريني “تشغلنا القضية الفلسطينية – الإسرائيلية منذ طفولتنا”، وهو ما اعتبر أخطر إشارة على المرحلة التي وصلت إليها العقلية السياسية العربية.”

وتابع:”وقد استخدم وزير الخارجية الإماراتي عبارات مماثلة خلال المؤتمر، وهو ما أظهر أن المحور العربي الجديد الذي نتحدث عنه، والذي يشكل بمبادرة أمريكية – إسرائيلية، يجري التحضير له من خلال تدخل خارجي”.

قد يعجبك ايضا
تقارير

يقوده داعية شهير.. إضراب جماعي عن الطعام للمعتقلين في سجون السعودية

الهدهد

“أمن الإقليم أصبح موضع تهديد”.. قطر: ليس لدينا مانع من الاستجابة لهذا…

الهدهد

“أمر مريب يحدث”.. تصريحات متضاربة للمسؤولين بالمغرب حول استدعاء سفيري…

الهدهد

بعد فضيحة رهف القنون.. “شاهد” التلفزيون السعودي يُقدم على هذه الخطوة لأول…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.