وكالة الأنباء الأردنية تكشف عن محاصرة أبوبكر البغدادي و5 من وزرائه في هذه المنطقة

فجرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” مفاجأة جديدة بشأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي أنه من المرجح أن يكون “البغدادي” محاصرا برفقه خمسة من وزرائه بمنطقة صغيرة في دير الزور السورية.

وأضاف المصدر أن “هناك قوة أمريكية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة”.

وأشار إلى أن القوات العراقية، “تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل، وذلك من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين”.

من جانبه قال رئيس تحرير جريدة “صوت البلد”، التي تصدر في الموصل، بشير أحمد الصبيح، إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” لم يظهر في الموصل سوى بعد ساعات من دخول التنظيم إليها، وبعد ذلك لم يعلم أحد شيئا عن مكانه وطريقة تنقله من منطقة إلى أخرى.

وأضاف الصبيح، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” شاهدنا البغدادي على إعلام التنظيم بعد أيام قليلة من دخولهم إلى الموصل، وهو يخطب بأبناء البلد في جامع النوري، وبعدها كنا نسمع حكايات من الأهالي أن البغدادي كان هنا أو رحل إلى الرقة، وأنا بشكل شخصي لم أر البغدادي. ولم أقابل شخص في الموصل شاهده أمامه بشكل مباشر.

وتابع رئيس تحرير صوت البلد، كان زعيم الدواعش محصن ومحاط بسياج من أنصاره المقربين جدا، وكان يتنقل بصورة مخفية للمراوغة، فيمكن القول إنه كان يتنقل في سيارة بسيطة لا تلفت الانتباه، ولم نسمع أنه صعد لمنابر المساجد سوى في المرة التي جاءت بعد أيام من دخولهم للمدينة، والتي عين نفسه فيها خليفة للمسلمين.

وحول ما إذا كان البغدادي قد قتل أم ما يزال على قيد الحياة قال الصبيح، إن هذا الأمر غامض ولا يستطيع أحد أن يعطى الحقيقة، وحال البغدادي اليوم هو ما كان عليه حال أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، والذي أعلنت القوات الأمريكية في النهاية مقتله بعد اختفاء فترة طويلة.