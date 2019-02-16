طالب بمحاسبة هؤلاء.. وزير الخارجية القطري يحدد شرطين رئيسيين للسلام بالمنطقة ولا سلام بدونهما

حدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، شرطين رئيسيين لإحلال السلام في الشرق الأوسط بطريقة عادلة وشكل دائم.

وقال “آل ثاني” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إنه من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط يجب أولا إيجاد حلول عادلة ودائمة لإنهاء الأزمات في هذه المنطقة، وأولاها القضية الفلسطينية.

من أجل تحقيق #السلام في الشرق الأوسط يجب: أولاً، إيجاد حلول عادلة ودائمة لإنهاء الأزمات في منطقتنا و أولها و مركزها القضية الفلسطينية؛ ثانياً، إيجاد آلية إقليمية شاملة وغير مقصية للحوار حول قواعد الأمن المشترك #MSC2019 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) February 15, 2019

وأضاف الوزير القطري أنه يجب إيجاد آلية إقليمية شاملة لا تقصي الحوار بشأن قواعد الأمن المشترك، وفق ما ورد في التغريدة.

وتأتي تغريدات وزير الخارجية القطري بعد مشاركته في الاجتماع المعني بدعم السلام في الشرق الأوسط الذي عُقد في العاصمة البولندية وارسو، حيث بحث الاجتماع موضوعات تتعلق بالحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في #ميونخ مع سمو الأمير 'حفظه الله' للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، نتطلع إلى مناقشة أوضاع الأمن و جهود السلام في الشرق الأوسط و العالم #MSC2019 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) February 15, 2019

وكان الوزير القطري أكد في تغريدات نشرها مطلع الشهر الحالي خلال محادثات أجراها في واشنطن؛ ضرورة إيجاد حلول عادلة لقضايا المنطقة، وترك الازدواجية في معالجتها.

وأكد حينها أن مثل هذه الحلول العادلة، فضلا عن محاسبة مجرمي الحرب وممارسي إرهاب الدولة؛ من شأنه إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيمات الإرهابية ومنع ظهورها مجددا.