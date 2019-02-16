إيدي كوهين
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“شاهد” يشيب منه شعر الرأس .. كوهين يفضح ما يقوله حكام العرب لنتنياهو بالغرف المغلقة

By وطن
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قال الإعلامي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي في “معهد بيجين-سادات للسلام” ، المثير للجدل إن ماتت وأن أول من نسيها وانتقل التطبيع من السر للعلن.

وفيه تعليقه على مؤتمر وارسو والفيديو الذي سربه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزارء خارجية والامارات والبحرين، قال “كوهين” إن ما وصله من تسريبات عن ماذا قال زعماء العرب لنتنياهو عن الفلسطينيين لو سمعها العرب لابيض شعر رأسهم.

وتابع في لقائه على قناة “i24NEWS” العبرية، أنه لن يفصح عن هذه التسريبات لكنه أكد أن التطبيع مع حكام العرب قد انتقل من مرحلة السر إلى العلن والمجاهرة، مشيرا إلى أن بعض حكام العرب قالوا لنتنياهو صراحة إنهم ضد حماس ووصفوها بالإرهابية: “نحن معكم ضد حماس ما سببت لنا غير وجع الراس”.

واختتم:”القضية الفلسطينية ماتت عند الحكام العرب وقلت ذلك من 3 سنوات وقبلها أيضا قلت إن هناك هرولة للتطبيع من جانب العرب وقد حدث”

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نشر فيديو مسرب من إحدى جلسات مؤتمر “وارسو” أقر فيه وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها؛ إزاء تهديدات من إيران وحزب الله، اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسين للإرهاب بالمنطقة.

ورداً على سؤال من مدير الجلسة بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا ضد قوات إيران وحزب الله، أجاب بن زايد: “لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها حين تتحداها دولة أخرى”.

وخلال الجلسة ذاتها، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار يجعل من الصعب ترتيب المنطقة مشيرا الى دعم ايران لحماس والجهاد الاسلامي قوض عمل السلطة الفلسطينية.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن مواجهة ما وصفه بـ”التهديد الإيراني”، يعد “أخطر وأهم” من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي.

وقال وزير خارجية البحرين في الفيديو: “لقد نشأنا ونحن نقول إن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي هو أهم قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل الأخيرة رأينا تحديا أكبر، وهو الأخطر في تاريخنا الحديث وهو تهديد الجمهورية الإيرانية”.

وأضاف آل خليفة: “صحيح أن هناك خلافًا يجب أن يتم حله هو الخلاف بين وجيرانها، وقد تم حله مع والأردن”.

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