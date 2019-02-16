“شاهد” وزير خارجية عُمان يكشف أين وصلت جهود حلّ الأزمة الخليجية وهذا ما قاله عن “إسرائيل”

قال وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي، السلطنة تعتبر منذ فترة أنّ “إسرائيل” دولة من دول الشرق الأوسط، مُتحدثاً عن دور بلاده كوسيط سلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال “بن علوي” – في حوار مع DW عربية – على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن بميونخ “نحن منذ فترة نعتبر أنّ إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط وإن كانت إسرائيل في الوقت الحاضر لا تعطي هذا الأمر شيئا من الاهتمام”.



وأضاف الوزير العماني “لكن أعتقد أنّها (إسرائيل) ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنّها دولة من دول الشرق الأوسط”.

كما تطرق أيضا في الحوار إلى الحديث عن مجلس التعاون الخليجي والدور الذي تلعبه سلطنة عمان والكويت لحلحلة الأزمة الخليجية، مؤكداً أنّ السلطنة تدعم دور الكويت لحل الأزمة الخليجية.

وقال الوزير العُمانيّ: “مجلس التعاون الخليجي ما زالا قائماً ويمارس بعض مسؤولياته في إطار الأمانة العامة، غير أن الخلاف السياسي ما زال قائماً، حيث تبذل جهود كبيرة، على رأسها جهود الكويت”. معبراً عن أمله في أن تأتي تلك الجهود بشيء من الإنفراج في المستقبل.

وعن الأزمة اليمنية، قال “بن علوي” إن اليمن أصبح يعاني من أزماتٍ كثيرة، كالمجاعة والأمراض وتشتت اليمنيين في أصقاع الارض، مؤكداً أن جهداً واحداً لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك جهداً دولياً للحفاظ على الشعب اليمني من المآسي التي لم تحل الى الآن بين المتخاصمين اليمنيين، والذين يقع عليهم الواجب الأكبر في هذا الإطار.

وأكد يوسف بن علوي أيضا على سياسة بلاده الخارجية القائمة على الاستقلالية والحياد الإيجابي مشيرا أن هذا الحياد يشمل إيران أيضا.