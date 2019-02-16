“شاهد” سخرية واسعة من إمام مسجد “الفتاح العليم”.. تخطى آية في صلاة الجمعة ولم يرده أحد

تداول ناشطون بموقع التواصل فيس بوك مقطعا مصورا، فجر سخرية واسعة من صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم الذي أنشأ مؤخرا بمصر وأثار جدلا واسعا لتكلفته العالية وهدف السيسي من ورائه.

إمام المسجد الدكتور أسامة الأزهري ومستشار السيسي للشؤون الدينية، تخطى آية كاملة من سورة الضحى أثناء صلاة الجمعة، والأغرب أن أحد من المصلين لم يرده رغم وجود قامات دينية خلفه وعشرات من الحاملين لكتاب الله.

امام مسجد الفتاح العليم تقريبا مراجعش بقاله فترة علي سوره الضحي و تقريبا المصليين كمان مراجعوش عليها !!! صلاة الجمعه الإمام تخطي آيه فى سورة الضحى ولم يرده أحد المصلين ✋🏼 Posted by ‎عطوة كنانة – الصفحة الرسمية‎ on Saturday, February 16, 2019

المقطع الذي اثار سخرية واسعة بين النشطاء الذين تناولوا المشهد بتندر على الطريقة المصرية.

أحد النشطاء علق ساخرا:”دا شيخ وامام واخد صلاحيات من السيسي فمحدش يقدر يرد عليه ويغلطه”

وقال آخر:”انه مسجد ضرار …. الامام من كبار المنافقين ومعظم اللى وراه مخبرين وانفار مشحونين فى الحافلات من كل مكان علشان اللقطة”

بينما سخر ثالث من الموقف بسرده موقف للشيخ عبدالحميد كشك قائلا:”الشيخ كشك رحمه الله عليه فى إحدى صلوات الجمعه قال الصف الثانى والثالث والذى يليهم استقيموا يرحمكم الله بعد الصلاه واحد بيسأله ليه مقولتش الصف الاول قاله لانهم مخبرين وامن دوله . عرفتوا ليه محدش رد الامام”

وكان سياسيون وإعلاميون وناشطون مصريون انتقدوا تسمية المسجد الذي افتتحه رئيس نظام الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي أوائل يناير الماضي، بالعاصمة الإدارية باسم “الفتاح العليم”.

وقالوا إن التسمية مقصودة ولها ارتباط باسم عبد الفتاح نفسه، وهو ما يمثل قمة النفاق من المسؤولين عن العاصمة الإدارية والإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بإنشاء المسجد.

وكان السيسي افتتح مجمع الأديان بالعاصمة الإدارية والذي يضم مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية الجديدة للأقباط، بتكلفة تجاوزت مليار جنيه مصري (120 مليون دولار) حسب ما نشرته وسائل الإعلام المصرية.

ويقع المسجد بمدخل العاصة الإدارية، علي مساحة 16 فدانا، ويضم 4 مآذن بارتفاع 95 مترًا و21 قبة، ويسع لعدد 17 ألف مصل، ويحتوي على 520 وحدة إضاءة، و74 نجفة، وقامت ببنائه شركتان رئيسيتان و30 شركة فرعية، بالإضافة لكتيبة طرق وكتيبة إنشاءات عسكريتين.