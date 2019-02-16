“شاهد” دليل تمتلكه تركيا يدين “ابن سلمان” شخصياً في قتل “خاشقجي”

أكد المعارض السعودي الشهير الدكتور سعد الفقيه على أن تركيا تمتلك أدلة تدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أنها لم تكشفها بعد.



وقال الفقيه” في حوار أجرته معه قناة “الحوار” عبر “سكايب” إن الاتراك لديهم كمية هائلة من التسجيلات التي تدين محمد بن سلمان شخصيا، موضحا أن الاتراك لم يطلعوا الجهات الدولية على كا ما يمتلكونه من الأدلة الخاصة بالجريمة.



وأكد “الفقيه” أن دليل مشاركة ولي العهد السعودي في مقتل “خاشقجي” وتواصله مع المتهمين واستقبالهم والاحتفاء بهم موجود لدى الاتراك.

وفي تصريحات تصعيدية جديدة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عازمة على إحالة قضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي للمحكمة الدولية، متوقعا دعما أمريكيا للخطوة.



وقال “أردوغان” في تصريحات لمحطة تلفزيونية، إن تركيا عازمة على إحالة قضية خاشقجي للمحكمة الدولية.



وانتقد أردوغان تعامل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي أي إيه” مع قضية خاشقجي، موضحا أنها “لم تمارس الضغط الكافي فيما يتعلق باغتيال خاشقجي”، مطالبا البيت الأبيض بممارسة الضغوط الكافية بقضية مقتل الصحفي السعودي.



وأضاف أردوغان: “مصممون على نقل قضية اغتيال خاشقجي إلى المحاكم الدولية، ومستعدون لتسليمها التسجيلات الصوتية”.



وكشف الرئيس التركي عن أن السلطات التركية لم تقدم كل ما لديها من أدلة ووثائق في ما يتعلق بمقتل خاشقجي.

وقال مهاجما الرياض: “إن السعودية تماطل في محاكمة قتلة خاشقجي وهي لم تجر أي محاكمة حتى الآن”.



واغتيل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر 2018، بعد دقائق من دخوله مبناها، على يد فريق اغتيال سعودي مكون من 15 شخصاً، وفق تقارير أمنية تركية.



وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضمنها الأمريكية، إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.