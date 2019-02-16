ثأراً لقتلى هجوم “زاهدان” .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد بالإنتقام من السعودية والإمارات

توعّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، بالثأر من السعودية والإمارات، انتقاماً قتلى الحرس في هجوم “زاهدان” الأخير.

ووصف النظامين السعودي والاماراتي بــ”الخائنين”، قائلاً ان عليهما أن يعلما أن “صبر الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نفد وسوف لن تتحمل دعمهما السري للجماعات التكفيرية”.

وقال اللواء جعفري، في كلمة له القاها السبت خلال مراسم تشييع قتلى الهجوم: “سنثأر لدماء شهدائنا من النظامين الاماراتي والسعودي ونطلب من رئيس الجمهورية ان يطلق ايدينا لتنفيذ عمليات ثأرية اكثر من الماضي”.

واضاف، انه على باكستان ايضا ان تعلم ان عليها ان تدفع ثمن دعم جهاز الاستخبارات الباكستاني لـ”زمرة جيش الظلم ولاشك ان هذا الثمن سيكون ثقيلا جدا”.

واضاف، ان الدول “العميلة في المنطقة خاصة السعودية والامارات سعت لزعزعة الامن في البلاد واختراق الحدود من قبل عملائها الا ان القوات المكلفة بحراسة الحدود لم تسمح بايجاد مشكلة في الحدود”.

واوضح اللواء جعفري انه اثر هذه “الهزائم التي تكبدوها بادروا للتفكير بتنفيذ عمليات انتحارية في عمق محافظة سيستان وبلوجستان لزعزعة الامن فيها”. واضاف انهم وبعد عدة محاولات فاشلة تمكنوا اخيرا من تنفيذ هذه العمليات فيما تم خلال العام الماضي احباط 6 او 7 عمليات انتحارية.

واكد انه فضلا عن مخططات الاميركيين والاسرائيليين لزعزعة الامن وتنفيذ الاغتيالات فان اجهزة الاستخبارات السعودية والاماراتية بصورة محددة تخطط في سياق ضرب الامن في منطقة جنوب شرق البلاد وهنالك معلومات موثقة بهذا الصدد.