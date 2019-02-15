قتلى الجيش السعودي في نجران
قتلى الجيش السعودي في نجران
الهدهد

“يوم أسود للجيش السعودي” .. الحوثيون يُعلنون “إبادة” العشرات من الجنود في نجران

By وطن
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أعلن ، الجمعة، قتل عشرات الجنود السعوديين اليوم الجمعة، خلال كسر زحفين لهم في .وفقاً لما أوردته قناة “المسيرة” التابعة لهم

وأفاد مصدر عسكري لـ “المسيرة” أن مقاتلي الحوثي كسروا زحفاً للجنود السعوديين في موقعي “الطلعة والشبكة” وكبدوهم قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر ذاته أن العشرات من “المرتزقة” لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف لهم على مواقع الجيش واللجان في جبهة رشاحة.

وأضافت “المسيرة” أن عدداً آخر من جنود قتلوا، الجمعة، إثر قصف تجمعاتهم بقذائف المدفعية قبالة نجران.

وقالت القناة إن “عدداً من الجنود السعوديين ومرتزقتهم لقوا مصرعهم أمس الخميس خلال محاولة زحف فاشلة على مواقع الجيش واللجان في الطلعة”، كما شن مقاتلوا الحوثي عملية هجومية بذات الجبهة وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.وفقاً للقناة

من جهتها، أفادت وسائل إعلام سعودية لمقتل 9 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

في ذات السياق، قالت “المسيرة” إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت الجمعة، طائرة تجسس تابعة للتحالف في أجواء مدينة الحديدة، أثناء تنفيذها لمهام وصفتها بــ”العدوانية” في منطقة “كيلو16”.

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت أمس الأول طائرة تجسس “معادية” في أجواء الحديدة.

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  1. Sam يقول

    الحمد لله رب العالمين علي قتل هؤلاء القتلة المجرمين أعداء الله و رسوله قتلة خاشقجي ان شاء الله في المرة الثانية يكون قتلى الكلاب الجنود السعوديين 90000 قتيل الي جهنم وبئس المصير ونتمنى ان يكون هذا العدد كمان من الجيش الاماراتي المرتزقة.

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  2. عربي حر يقول

    ابن سلمان يذهب في اجازة ومعه 1100 مرافق ومئات سيارات الكروزر و80 حاوية وتركي ال الشيخ مشغول بالترفيه وهؤلاء الجنود يقتلون من اجل ان يبقى ابن سلمان وتبقى لجنة الترفيه

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