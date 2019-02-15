هكذا علّق أكاديمي عُماني على “تودّد” بعض الدّول العربية لــ”إسرائيل” واستقوائهم بها

اعتبر الاكاديمي العماني عبد الله باعبود تودد بعض الدول العربية لــ”إسرائيل” بمثابة إعادة لتاريخ دويلات الأندلس.



وقال “باعبود” في تدوينة له عبر حسابه بــ” تويتر” رصدتها “وطن”:”تودد بعض #الدول_العربيه إلى #اسرائيل لأن البعض يستقوى بها في سياساته ضد إخوانه وجيرانه واللآخر يحتمي بها من جور ودسائس إخوانه وجيرانه! تاريخ دويلات الأندلس يعيد نفسه بطريقة مختلفة. “

تودد بعض #الدول_العربيه إلى #اسرائيل لأن البعض يستقوى بها في سياساته ضد إخوانه وجيرانه واللآخر يحتمي بها من جور ودسائس إخوانه وجيرانه! تاريخ دويلات الأندلس يعيد نفسه بطريقة مختلفة. #عمانيون_ضد_التطبيع — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) February 15, 2019

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نشر فيديو مسرب من إحدى جلسات مؤتمر “وارسو” أقر فيه وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها؛ إزاء تهديدات من إيران وحزب الله، اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسين للإرهاب بالمنطقة.



ورداً على سؤال من مدير الجلسة بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا ضد قوات إيران وحزب الله، أجاب بن زايد: “لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها حين تتحداها دولة أخرى”.

في الفيديو المسرب يقول وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ان من حق اي دولة من حقها الدفاع عن نفسها في رد على سؤال بشأن الغارات الاسرائيلية في #سوريا والتي تقول اسرائيل انها تضرب أهدافا إيرانية. pic.twitter.com/tiK27NnKiN — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) February 15, 2019

وخلال الجلسة ذاتها، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار يجعل من الصعب ترتيب المنطقة مشيرا الى دعم ايران لحماس والجهاد الاسلامي قوض عمل السلطة الفلسطينية.

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يقول خلال الندوة المغلقة والتي سربها مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار يجعل من الصعب ترتيب المنطقة مشيرا الى دعم ايران لحماس والجهاد الاسلامي وتقويض السلطة الفلسطينية. pic.twitter.com/S865BrpFig — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) February 15, 2019

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن مواجهة ما وصفه بـ”التهديد الإيراني”، يعد “أخطر وأهم” من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي.



وقال وزير خارجية البحرين في الفيديو: “لقد نشأنا ونحن نقول إن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي هو أهم قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل الأخيرة رأينا تحديا أكبر، وهو الأخطر في تاريخنا الحديث وهو تهديد الجمهورية الإيرانية”.



وأضاف آل خليفة: “صحيح أن هناك خلافًا يجب أن يتم حله هو الخلاف بين إسرائيل وجيرانها، وقد تم حله مع مصر والأردن”.



واستدرك: “لكننا رأينا تحديا آخر بدءًا من عام 1979 (الثورة الإيرانية)، وهو الذي جاء من طهران، وهو تحد لا حدود له، ولا يدور الحديث عن الشعب الإيراني، بل عن النظام الديني الفاشي في إيران، الذي نواجهه كل يوم والذي تسبب بقتل وإصابة أكبر عدد من أبناء شعوبنا”.



وأشار آل خليفة إلى أن “إيران هي التي هربت أسلحة ومتفجرات كانت قادرة على محو العاصمة البحرينية عن وجه الأرض”.



وأردف: “هذا التحدي (التهديد الإيراني) يجب مواجهته من أجل التفرغ للتحديات الأخرى”.

في الفيديو المسرب يقول وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ان ايران اخرت تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. pic.twitter.com/3OUw36iq75 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) February 15, 2019



